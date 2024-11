Ue, Palmisano (M5S): 'Accordo è una farsa, democrazia europea sconfitta. Destino di Fitto e Ribera giocato su veti che hanno umiliato la politica'

"La democrazia europea è la grande sconfitta dell’accordo farsa raggiunto ieri notte dai grandi gruppi al Parlamento europeo per approvare le nomine dei Vicepresidenti della Commissione europea. Durante la riunione dei coordinatori della Commissione Regi è mancata la trasparenza, la valutazione del candidato nel merito e sono stati calpestati i regolamenti quando si è deciso di aggiungere dichiarazioni al report finale che non hanno nessun valore legale". Lo dichiara in una nota Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. "La democrazia europea è la grande sconfitta dell’accordo farsa raggiunto ieri notte dai grandi gruppi al Parlamento europeo per approvare le nomine dei Vicepresidenti della Commissione europea. Durante la riunione dei coordinatori della Commissione Regi è mancata la trasparenza, la valutazione del candidato nel merito e sono stati calpestati i regolamenti quando si è deciso di aggiungere dichiarazioni al report finale che non hanno nessun valore legale". Lo dichiara in una nota Valentina Palmisano, europarlamentare del Movimento 5 Stelle.





"È stata una farsa che dimostra quanto distanti anni luce siano certi gruppi politici dal sentire dei cittadini. Raffaele Fitto e Teresa Ribera non sono stati giudicati per il loro programma o le loro proposte, ma il loro destino si è giocato su una serie di veti incrociati che hanno umiliato la politica. L’Europa – aggiunge Valentina Palmisano - ha toccato il punto più basso della sua storia e noi siamo orgogliosi di non aver partecipato a questo gioco al massacro. La nostra opposizione democratica, leale e trasparente salverà l’Europa dal suo crepuscolo".