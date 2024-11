Incidente sulla Strada Provinciale 27 ad Altamura: coinvolti un’auto e un trattore

ALTAMURA - Questa mattina, ad Altamura, un brutto incidente ha coinvolto un’auto e un trattore sulla strada provinciale 27. Le dinamiche dello schianto sono ancora in fase di accertamento, e al momento non ci sono informazioni ufficiali su eventuali feriti. Sul posto sono prontamente intervenuti la Polizia Locale e i carabinieri, impegnati a gestire la viabilità e a svolgere i rilievi per determinare le cause dell'incidente.L’impatto ha causato rallentamenti al traffico nella zona, con disagi per gli automobilisti che percorrono la provinciale nelle ore di punta mattutine. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti non appena le autorità concluderanno i rilievi e si avranno informazioni definitive sullo stato delle persone coinvolte.