Promessi Sposi: 30mila visitatori nella XXXVIII edizione

BARI - Domenica 3 novembre si è conclusa la XXXVIII edizione del Salone internazionale "Promessi Sposi, il matrimonio in vetrina", svoltasi da giovedì 31 ottobre a Bari nel nuovo padiglione della Fiera del Levante alla quale hanno preso parte oltre 30000 visitatori."Siamo stati letteralmente travolti dai complimenti e dalle manifestazioni di stima di tutti, espositori, giornalisti, visitatori, professionisti di moda e di altri settori – ha affermato Gaetano Portoghese – i quali sono venuti a trovarci, entusiasti di quello che hanno visto e dell'intensa esperienza fieristica che hanno vissuto. Il nostro evento di punta ci riempie di orgoglio ogni anno di più.Sebbene i primi giorni siano andati molto bene con presenze intorno ai 9000 giornalieri nelle giornate di venerdì e sabato, la fiera Promessi Sposi ha raggiunto il picco di presenze domenica, merito certamente della variegata offerta. L’ultima giornata, infatti, è stata intensa e ha visto alternarsi sfilate, show cooking tra Levante cooking e Levante cake, oltre una passerella di vip, tra stand e partecipazioni ai Bridal show. Tra i nomi noti che sono intervenuti ci sono stati cui celebre attrice ed ex modella Manuela Arcuri, la ballerina Francesca Tocca, l’influencer e show girl Delia Duran, il modello e coreografo Alex Belli, l’ex concorrente del Grande Fratello Mirko Brunetti e il dj ed ex volto di “Uomini e donne” Eugenio Colombo. In tutte le giornate le coppie di sposi hanno potuto trovare nella struttura che si sviluppa su 20000mq in Fiera del Levante, tutti i servizi che riguardano il matrimonio tra atelier, sale ricevimenti, wedding planner, fotografi, agenzie di viaggio, fiorai, gioiellerie e attività specializzate nell’arredo e nella vendita di oggettistica, confetti e bomboniere, e tanto altro. Il tutto suddiviso in 270 espositori, + 15% rispetto al 2023.Ma la XXXVIII edizione di Promessi Sposi non si è ancora conclusa. Infatti, proseguirà da giovedì 7 novembre con il secondo appuntamento internazionale “PugliaIn Wedding Tourism”, che si terrà a Masseria Torrepietra di Monopoli, in collaborazione con Assowedding. Questo segue il primo momento, “International Wedding Summit – Puglia Edition che ha portano in Fiera del Levante e in giro per il territorio 16 wedding planner statunitensi, interessate a lavorare con la Puglia per l’organizzazione di matrimoni. A Monopoli arriveranno professionisti del matrimonio provenienti da Emirati Arabi, Francia, Kuwait, Russia, Svizzera, Inghilterra e Canada. Dopo due giorni di conferenze e incontri in programma a Masseria Torrepietra, gireranno il territorio con vari fam trip alla scoperta degli incantevoli luoghi della Puglia e dei suoi più validi servizi per celebrare il fatidico “Sì”.““Abbiamo intrapreso un percorso di crescita del settore del wedding che sta portando la Puglia ai vertici del turismo in Italia – ha dichiarato Portoghese -. L’aver creato un flusso di eventi internazionali è importante, ci inorgoglisce e fa comprendere come il nostro territorio sia molto ricercato. La strada del wedding tourism in Puglia è già tracciata, e siamo onorati di esserne stati i pionieri".