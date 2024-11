'Intelligenza artificiale, imprese e professionisti': una occasione di confronto tra professionisti esperti del settore su etica, innovazione e futuro del lavoro.

TARANTO - La Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto e l’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto, con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, della Fondazione Scuola Forense di Taranto, del Dipartimento Jonico e dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, organizzano un evento di grande rilievo dedicato all’impatto dell’intelligenza artificiale (IA) nel mondo delle professioni. L’incontro, intitolato “Intelligenza Artificiale, Imprese e Professionisti”, si terrà il 29 novembre 2024 dalle ore 15:00 alle 18:00 presso l’Agorà della Biblioteca “Pietro Acclavio” del Comune di Taranto (Via Salinella, n.31).L’iniziativa si propone di esplorare le numerose sfaccettature con cui l’intelligenza artificiale sta trasformando il contesto professionale e aziendale, ponendo particolare attenzione alle implicazioni etiche e operative per commercialisti, esperti contabili e avvocati. Verranno affrontate questioni chiave come l’impatto dell’IA sul lavoro intellettuale, le nuove frontiere dell’algoretica, e i cambiamenti che la tecnologia sta apportando alla contabilità, al business imprenditoriale e al settore della giustizia. L’incontro sarà introdotto e moderato dalla Dott.ssa Laura Baccaro, Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto e si aprirà con i saluti istituzionali del Dott. Francesco Vizzarro, Presidente ODCEC Taranto, dell'Avv. Vincenzo Di Maggio, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto, del Prof. Paolo Pardolesi, Direttore del Dipartimento Jonico dell’Università degli Studi di Bari Aldo Moro, dell'Avv. Paola Donvito, Presidente della Fondazione Scuola Forense di Taranto e del Dott. Fabio Rizzo, Consigliere Delegato della Commissione “Culture d’Impresa” della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto. L’evento proseguirà con una serie di interventi da parte di esperti nel campo della contabilità, del diritto e della comunicazione che offriranno una prospettiva unica sulle trasformazioni in atto, fornendo un’analisi approfondita dei nuovi scenari aperti dall’intelligenza artificiale. Introdurrà il Dott. Fabrizio Escheri (Consigliere CDCEC Delegato alla Commissione di studio “Compliance e modelli organizzativi delle imprese, Innovazione e digitalizzazione degli studi professionali e delle imprese”) che tratterà il tema del: “L’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro intellettuale: il caso dei dottori commercialisti”. Seguiranno il Dott. Marco Cramarossa (Dottore Commercialista ODCEC Bari) con un intervento sul tema: “L’impronta dell’algoretica nell’uso dell’intelligenza artificiale” e il Dott. Maurizio Maraglino Misciagna (Dottore Commercialista ODCEC Taranto con una relazione sul tema “Intelligenza artificiale: la rivoluzione silenziosa che sta ridisegnando contabilità e business imprenditoriali”. Chiuderà l'Avv. Vincenzo Di Maggio (Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Taranto) che parlerà de: “Gli effetti dell’intelligenza artificiale nel settore della giustizia”. La partecipazione al convegno attribuisce 3 crediti formativi per la FPC dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili e 2 crediti formativi per la FPC degli Avvocati.“Questo evento rappresenta un’opportunità preziosa di aggiornamento e formazione continua per i professionisti del settore, per chi vuole essere al passo con le innovazioni tecnologiche e le trasformazioni che esse comportano – afferma Francesco Vizzarro – presidente ODCEC Taranto. Tra le relazioni si parlerà dell’impatto dell’intelligenza artificiale sul lavoro intellettuale, in particolare dei dottori commercialisti. Credo sia un’occasione da non perdere.”“Immaginiamo spesso con apprensione i possibili scenari futuri quando l’intelligenza artificiale è coinvolta- afferma Laura Baccaro - Presidente della Fondazione dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Taranto – perché l’argomento è complesso e molto rilevante. Fa ormai parte del presente e condizionerà il futuro prossimo. A noi tocca la responsabilità di approfondire la tematica per poterne conoscere aspetti positivi e pericoli sottesi”.