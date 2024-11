Intervista a Chantal Sisto: una vita dedicata alla musica e all'intrattenimento

R: La chiave è la curiosità e l’amore per la musica. È frutto di nottate intere dedicate all' ascolto della musica, fin da piccola età, che continua anche oggi. Ascolto costantemente nuovi generi, studio le loro radici e tecniche, e cerco sempre di immergermi profondamente nel sentimento di ogni canzone. Partendo dal significato dei testi cerco di trasmettere emozioni al pubblico, interpretando il messaggio che la musica vuol dare.



D: La tua voce è spesso descritta come dal "timbro black". Come ti sei avvicinata a questo stile vocale?



R: Ho sempre ammirato le grandi voci della musica Soul e R&B, acoltando artiste come Aretha Franklin e Whitney Houston, Amy Winehouse, Beyoncé, Alicia Keys . Ho imparato a lasciarmi andare e a mettere tutto il mio cuore nella mia voce. Da ragazzina ascoltavo anche molto Mina che amo e ho imparato a cantare proprio con le sue canzoni .



D: Oltre a cantare, balli e intrattieni il pubblico. Come riesci a combinare tutte queste abilità in un’unica performance?



R: Queste sono caratteristiche che ho fin dalla nascita. A soli 3 anni sfuggìi dall' occhio vigile dei miei genitori e della Tata per salire sul palcoscenico di un grande Anfiteatro di un villaggio Waltur in Grecia per ballare e cantare con l' Equipe del villaggio. A fine spettacolo ringraziai fra gli applausi il pubblico sorridente e stupefatto della mia piccolissima età, facendo persino un bellissimo inchino, sollevandomi il vestitino, con tanto di pannolino in bella vista. Il giorno dopo io ero diventata la Mascotte del Waltur e i miei genitori, fermati da tutti gli ospiti incuriositi, diventarono famosi a causa mia in pochissimo tempo ! Certo a parte le doti innate, nel tempo bisogna continuare con lo studio, l’allenamento costante e la passione per quello che faccio. Ogni performance è un'opportunità per esprimermi pienamente e connettermi con il pubblico su più livelli.



R: La comunicazione e il rispetto reciproco sono fondamentali. Prima di ogni spettacolo, dedichiamo del tempo per conoscerci meglio e trovare un’intesa sia personale che artistica. Con i musicisti con cui collaboro c' è armonia e sinergia, sono grandi professionisti sono onorata di lavorare con loro e aver creato la Chantal Music Entertainment.



D: Qual è stato il momento più emozionante della tua carriera?



R: Uno dei momenti più emozionanti è stato sicuramente il mia prima grande esibizione a Canale 5 a Buona Domenica Maurizio Costanzo padrone di casa, ho cantato accompagnata dalla grandiosa Band del Maestro Demo Morselli. Lì ho sentito l'energia e l’amore del pubblico in maniera travolgente. È stata un emozione unica, un momento che mi ha ricordato perché amo fare questo lavoro.



D: Quali sono i tuoi progetti futuri? Hai qualcosa di speciale in programma?



R: Sto lavorando su un nuovo brano che mescola diversi stili musicali, e ho in programma anche serate all' estero ma non voglio anticipare ancora nulla. Sicuramente bei progetti Chantal Music Entertainment è l' intrattenimento musicale che non si ferma mai !! E non vedo l'ora di condividere queste nuove esperienze con tutti voi.



R: Possono seguirmi sui miei profili social media: IG chantalsisto_official

Tik Tok @chantal_sisto

FB Chantal Sisto

e visitare le piattaforme

Musiqua.it o

Google Chantal Music Entertainment per aggiornamenti e contatti.



D: Un messaggio finale per i lettori di Giornale di Puglia?

R: Grazie per il vostro supporto e amore. Continuate a seguire i vostri sogni e a credere in voi stessi. La musica è un linguaggio universale che ci unisce tutti. A presto!



Permettimi di dare un messaggio finale importante anche a mio padre ci tengo molto! Lui che ha sempre creduto in me nelle mie doti canore è stato il primo a crederci, e grazie a lui se oggi canto e faccio questo meraviglioso lavoro che amo. E lo ringrazierò per sempre!

R: La mia carriera è stata un viaggio straordinario, pieno di passione, dedizione e crescita continua. Mi piace sperimentare e sfidare me stessa in novi modi.