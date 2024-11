Inzaghi alla vigilia di Fiorentina-Inter: ''Sarà una gara impegnativa''

APPIANO GENTILE - Domenica 1 dicembre alle 18:00 l'Inter affronterà in trasferta la Fiorentina nella sfida valida per la 14ª giornata di Serie A.

Alla vigilia della sfida, Simone Inzaghi ha presentato il match ai microfoni di Inter TV:

La Fiorentina è in grande forma e reduce da 7 vittorie consecutive in campionato: quale sarà la chiave del match?

"Sarà una partita molto difficile e molto dipende dal nostro approccio, sappiamo che loro sono reduci da sette vittorie consecutive e quindi senza dubbio siamo di fronte a un avversario impegnativo".

In due mesi l'Inter ha collezionato 10 vittorie e 2 pareggi senza sconfitte: qual è il segreto per mantenere questo andamento?

"Dal 13 luglio stiamo lavorando bene e siamo contenti dei risultati degli ultimi due mesi, abbiamo fatto ottime gare ma sappiamo che domani sarà un match difficile".

Ci sono state tante rotazioni e qualche infortunio, ma tutti contribuiscono ai successi dell'Inter: quanto è cresciuto questo gruppo e quanto può ancora migliorare?

"Le rotazioni non sono un limite, ma riusciamo anzi a gestire bene tutti i giocatori. Per domani abbiamo qualche defezione ma andremo lì per fare una bella gara".

Nelle ultime 9 partite 7 clean sheet: quanto è migliorata la fase difensiva rispetto a inizio anno?

"Stiamo lavorando in entrambe le fasi, tutta l'Inter sta lavorando bene di squadra. Per noi l'obiettivo è sempre quello di migliorare insieme".

Una sfida difficile dopo una partita in Europa, così come la Fiorentina: quali possono essere le insidie di una trasferta del genere?

"Sappiamo che sia noi che la Fiorentina abbiamo avuto impegni europei. Loro hanno un ottimo allenatore e dei giocatori di qualità, ci vorrà una grande Inter".

Si è aperto un periodo che vedrà tantissimi impegni e competizioni diverse: come si mantiene sempre alta la concentrazione?

"Ragionando gara per gara, dovremo focalizzarci su ogni singolo impegno cercando di farci trovare pronti per tutte le partite".

Grazie a Inter.it