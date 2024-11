Japigia rinasce: nuove opere e aggregazione sociale per il Quartiere

BARI - Il quartiere Japigia di Bari è al centro di una trasformazione significativa grazie al Programma Integrato di Riqualificazione delle Periferie (PIRP), promosso dal Comune di Bari e realizzato dalla società P.I.R.P. Japigia srl. Il progetto, che mira a rigenerare l’area attraverso interventi infrastrutturali e sociali, ha raggiunto il 75% dei lavori previsti, con numerose opere già completate.

Una nuova piazza e altre opere completate

L’ultima realizzazione è la nuova piazza attrezzata di via Gentile, un luogo pensato per favorire la vita sociale e l’aggregazione del quartiere. Questa si aggiunge ad altre infrastrutture già ultimate, tra cui:

Il Parco pubblico di via Suglia , uno spazio verde attrezzato per il tempo libero.

, uno spazio verde attrezzato per il tempo libero. 120 alloggi di edilizia pubblica , destinati a migliorare l’offerta abitativa della zona.

, destinati a migliorare l’offerta abitativa della zona. La nuova palestra della scuola media Verga , per promuovere l’attività sportiva e la salute.

, per promuovere l’attività sportiva e la salute. La riqualificazione della viabilità con piste ciclabili, migliorando la mobilità sostenibile da via Cavalieri di Vittorio Veneto a via Martiri di Marzabotto.

Progetti in corso

Tra le opere in fase di completamento:

La scuola materna a sei sezioni , che ha raggiunto il 44% dei lavori.

, che ha raggiunto il 44% dei lavori. Il Centro civico polifunzionale con auditorium, un progetto che ha già realizzato il 37% degli interventi previsti.

Questi interventi mirano a trasformare Japigia in un quartiere moderno, funzionale e inclusivo, promuovendo non solo lo sviluppo urbano ma anche la coesione sociale.

Una giornata per i giovani: PMI Day nei cantieri della Rigenerazione Urbana

In occasione del PMI Day, evento nazionale dedicato al tema del “costruire” promosso dalla Piccola Industria di Confindustria, un centinaio di studenti e docenti dell’Istituto Comprensivo Japigia1 – Verga e dell’ITS Cuccovillo hanno visitato i cantieri del quartiere.

Durante la visita, è stato mostrato come l’edilizia moderna non sia solo costruzione di edifici ma anche creazione di relazioni sociali e benessere per i cittadini.

Saluti e interventi istituzionali

La giornata è stata aperta dagli interventi di:

Francesco Berardi , Presidente Piccola Industria Confindustria Bari BAT.

, Presidente Piccola Industria Confindustria Bari BAT. Teresa Caradonna , Vicepresidente Piccola Industria Confindustria.

, Vicepresidente Piccola Industria Confindustria. Nicola Bonerba , Amministratore del P.I.R.P Japigia e Vicepresidente Confindustria Bari BAT.

, Amministratore del P.I.R.P Japigia e Vicepresidente Confindustria Bari BAT. Domenico Scaramuzzi , Assessore del Comune di Bari alla Cura del Territorio.

, Assessore del Comune di Bari alla Cura del Territorio. Patrizia Rossini , Dirigente dell’I.C. Japigia1 - Verga.

, Dirigente dell’I.C. Japigia1 - Verga. Lucia Scattarelli, Presidente ITS Academy Cuccovillo.

Tra i partecipanti, anche la Vicesindaca Giovanna Iacovone, l’Assessore alla Conoscenza Vito Lacoppola, la Presidente del Municipio 1 Annamaria Ferretti, e il Direttore di Formedil Silvano Penna.

Un futuro migliore per Japigia

Grazie a questo ambizioso progetto di rigenerazione urbana, Japigia si sta trasformando in un quartiere all’avanguardia, con nuovi spazi di vita e aggregazione sociale che favoriscono la crescita economica e culturale. Una rinascita che coinvolge non solo le infrastrutture, ma anche il cuore della comunità.