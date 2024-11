Keaton Dust Fest d'Inverno: un'incredibile serata di musica indipendente e arte

ph_Andrea Laudisa

LEVERANO – Sabato 14 dicembre, Leverano ospiterà la tanto attesa edizione invernale del Keaton Dust Fest (K.D.F.), una lunga serata di musica indipendente e arte che promette di portare sul palco le sonorità più originali e underground del panorama musicale locale. L’evento si terrà a Palazzo Gorgoni, grazie alla collaborazione tra il collettivo musicale e la band ING e l’Associazione Mujmuné, attiva da anni nel panorama culturale e musicale salentino.

Un Festival che Unisce Musica e Cultura

Il Keaton Dust Fest sta diventando un punto di riferimento per la musica indipendente, creando un legame solido tra le diverse realtà musicali del territorio. Il festival, che quest’anno si arricchisce di una forte identità itinerante, offrirà una serata che spazia tra generi come art-rock, space rock, noise, post-punk, doom e metal, con un crescendo di sonorità che accompagneranno il pubblico fino a notte fonda.

Il Keaton Dust Fest non è solo un concerto, ma un’esperienza di condivisione e dialogo tra le band e il pubblico, in uno spirito di intergenerazionalità che favorisce nuove collaborazioni e l’emersione di una generazione sonora inedita, con un forte spirito "Do It Yourself" che attraversa ogni fase dell’evento.

Il Tributo a Buster Keaton

Il nome del festival trae ispirazione da Buster Keaton, l’icona del cinema muto, famoso per la sua indistruttibile resilienza e per la sua poetica di disperazione e malinconia. La band ING ha dedicato a Keaton un pezzo strumentale intitolato “Keaton Dust”, dando vita a un’atmosfera unica che richiama i suoi toni malinconici e la sua forza espressiva. Il festival si propone così come un tributo all’arte visiva, al cinema e alla musica, unendo diverse forme espressive per creare una serata indimenticabile.

La Line-up della Serata

La serata inizierà puntuale alle 19:00 con le performance delle giovanissime band The Blister e Pallida Cavtat, che prepareranno il pubblico a una lunga notte di musica dal vivo. La line-up proseguirà con altre band locali pronte a offrire nuove sonorità inedite e sperimentali:

ING

Diorama

Leta

Rovina

Danzerò sulle tue Ossa

La 1 Nera

Ogni band presenterà solo pezzi inediti, creando un’atmosfera di continua scoperta e innovazione musicale.

Collaborazioni e Poster d'Artista

Un altro elemento speciale del Keaton Dust Fest è la collaborazione con Km97/Sala prove SUM PROJECT, una realtà storica del Salento, che supporta e promuove la musica underground. Durante la serata sarà possibile acquistare il poster d’artista creato per l’occasione dalla talentuosa illustratrice FERGS aka "SOUR ART GALLERY". Questo poster, stampato a mano in tiratura limitata con la tecnica della linoleografia, rappresenta un pezzo unico di arte visiva che unisce la passione per l’arte e la musica. Gli appassionati di arte possono acquistarlo presso la sala prove di Via Vecchia Frigole, all'interno delle Manifatture Knos.

Le Band in Line-up

Ogni band del Keaton Dust Fest ha una storia unica. ING (nati a Lecce) portano un sound space-rock con influenze noise, caratterizzato da improvvisazioni ipnotiche. Diorama, con il loro mix di art-rock, new wave e post-punk, propongono un’alternanza di riff taglienti e armonie misteriose. I Rovina portano un sound aggressivo e potente, con influenze trash e death metal, mentre i Leta, con il loro doom psichedelico, esplorano temi horror e oscuri. Infine, La 1 Nera propone un punk rock italiano fresco e innovativo, pronto a rubare il cuore del pubblico.

Dettagli sull'Evento

Data : Sabato 14 dicembre 2024

: Sabato 14 dicembre 2024 Orario di inizio : 19:00

: 19:00 Luogo : Palazzo Gorgoni, Leverano (Le)

: Palazzo Gorgoni, Leverano (Le) Biglietti: L’ingresso è libero, ma si consiglia di arrivare in anticipo per non perdere neanche un momento della festa.

Il Keaton Dust Fest d'Inverno è più di un concerto: è un’occasione imperdibile per vivere la musica underground in una dimensione di condivisione e scambio culturale. Non mancate a questa lunga serata che celebrerà la musica indipendente, l’arte e la passione che animano il panorama musicale del Salento.