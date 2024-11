'Spettacolare': il nuovo show del Circo Togni arriva a Palo del Colle e Canosa di Puglia

CANOSA DI PUGLIA - La magia del circo, con performance mozzafiato, coreografie spettacolari e effetti scenici sorprendenti, è pronta a incantare il pubblico con, il nuovo show del. Questo evento imperdibile farà tappa adal 15 al 17 novembre 2024 e adal 21 al 24 novembre 2024, portando con sé l'inconfondibile fascino delle tradizioni circensi unite a innovazioni artistiche straordinarie.

Un'edizione strepitosa, firmata dalla Famiglia Togni

Il Circo Lidia Togni, uno dei più prestigiosi circhi d'Italia, presenta una nuova produzione che, ancora una volta, saprà entusiasmare e coinvolgere grandi e piccini. Vinicio Togni, figlio di Lidia Togni, insieme alla nuova generazione della famiglia, rappresentata da Giorgia e Vinicio Junior, ha ideato e realizzato uno spettacolo che unisce classe, adrenalina e magia, concepito per una serata di puro intrattenimento.

La serata prende il via con una spettacolare ouverture che immerge subito il pubblico in un mondo incantato, dove si alternano numerose attrazioni che affascineranno ogni spettatore. Tra le performance più attese, Giorgia Togni, recentemente premiata all'Italian Circus Talent Festival, stupirà con la sua incredibile esibizione alle cinghie aeree, un numero di grande eleganza e perizia. Giorgia e Vinicio Junior saranno protagonisti anche di uno dei momenti più emozionanti dello show: il passo a due in sella ai cavalli, una specialità equestre che è da sempre il fiore all'occhiello della famiglia Togni.

Le grandi esclusive dello show

"Spettacolare" non finisce qui, con una serie di attrazioni che rendono questo spettacolo davvero unico. Tra le grandi esclusive, ci sono i motociclisti acrobatici "Latin Riders", che porteranno il pubblico all’apice dell’adrenalina, e un incredibile quadro ispirato a Indiana Jones che vedrà protagonista Karah Khawak Junior, con il suo audace numero tra serpenti, ragni e coccodrilli.

In pista anche i duo Murcia, equilibristi che sfidano le leggi della gravità a grande altezza, il verticalista Christian Ferney, l’eclettica Jamine nel suo numero da antipodista, e Sara Pedersen, che incanterà con il suo hula hoop. Eros, un giovane talento, porterà in scena il suo numero con le tigri bianche, mentre il duo acrobatico Kocka Bros promette un’altra performance mozzafiato.

In aggiunta a questi numeri, non mancheranno le sorprese con l'otaria Fifì e la sua simpatica performance, mentre la colonia di pinguini farà la sua comparsa, regalando un momento di tenerezza. E per i più piccoli, il clown "Lelè" sarà il protagonista delle esilaranti gag che garantiranno tante risate.

Un evento per tutta la famiglia

Con un programma ricco di attrazioni pensate per tutti, "Spettacolare" è uno show di qualità che coniuga la tradizione circense con l'innovazione artistica. Ogni esibizione è stata selezionata tra le migliori rassegne e festival del settore, garantendo uno spettacolo all’altezza delle aspettative del pubblico.

Non perdere l'opportunità di vivere un’esperienza unica, in un’atmosfera che mescola magia, arte e divertimento per tutta la famiglia.

Informazioni e prenotazioni

Palo del Colle : 15-17 novembre 2024

: 21-24 novembre 2024 Orari e Biglietti : Per informazioni sui biglietti e per prenotazioni con sconto, contattare il WhatsApp al 3533971401 o visitare il sito web ufficiale www.lidiatogni.it o www.lidiatogni.net.

Non lasciarti sfuggire l’opportunità di assistere a questo straordinario evento circense!