A Putignano la Carta d’Identità si rinnova anche di sabato e domenica

PUTIGNANO – Sabato 23 e domenica 24 novembre 2024, i cittadini di Putignano avranno una nuova opportunità per rinnovare la propria Carta d’Identità grazie al CIE DAY organizzato dall’Amministrazione Comunale. Per la prima volta, infatti, l'Ufficio Anagrafe del Comune di Putignano aprirà le porte di Palazzo di Città anche nel weekend, offrendo così maggiore flessibilità a chi non ha la possibilità di recarsi in settimana.

Quando e dove

L’iniziativa si svolgerà nel pomeriggio di sabato 23 novembre, dalle 16:00 alle 19:00, e nella mattina di domenica 24 novembre, dalle 8:30 alle 12:30, presso l'Ufficio Anagrafe del Comune di Putignano. Sarà possibile rinnovare la Carta d’Identità per tutti i cittadini residenti nel territorio di Putignano.

Come rinnovare la Carta d'Identità

Per usufruire del servizio, è necessario presentarsi con:

Una foto formato fototessera recente

La vecchia Carta d'Identità (oppure la denuncia di smarrimento in caso di furto o smarrimento del documento)

Il costo del rinnovo è di €22,50, da pagare tramite POS direttamente in loco. Tuttavia, se il rinnovo avviene con un anticipo maggiore di sei mesi dalla scadenza del documento, il costo sarà di €28,00.

Attenzione alla validità

Si ricorda che, qualora il rinnovo venga effettuato prima della scadenza del documento, la validità della nuova Carta d'Identità sarà ridotta di un anno.

Rilascio per minori

Per il rilascio della Carta d’Identità per i minori, è necessaria la presenza di entrambi i genitori. In alternativa, sarà sufficiente una delega firmata dal genitore assente, corredata da una copia del suo documento di identità.

Un passo verso la digitalizzazione

In occasione del CIE DAY, sarà anche possibile recuperare PIN e PUK della Carta d’Identità Elettronica (CIE) per coloro che li avessero smarriti.

L’Amministrazione Comunale invita tutti i cittadini a cogliere questa occasione per aggiornare il proprio documento di identità. L’iniziativa si inserisce infatti nel più ampio progetto di incentivare il passaggio dalla tradizionale Carta d’Identità cartacea alla versione elettronica, che offre numerosi vantaggi, tra cui la possibilità di accedere facilmente ai servizi online pubblici e privati aderenti. La Carta d’Identità Elettronica è valida in tutta Europa e garantita dallo Stato, diventando così uno strumento indispensabile per il cittadino moderno.

Non perdere l’opportunità di aggiornare il tuo documento in un weekend comodo e pratico. L'appuntamento è fissato per sabato 23 novembre dalle 16:00 alle 19:00 e domenica 24 novembre dalle 8:30 alle 12:30 presso il Comune di Putignano.