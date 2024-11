La Camera di Commercio di Bari entra nella rete delle Città dell’Olio

BARI - La Camera di Commercio di Bari ha ufficializzato la sua adesione all’"Associazione nazionale Città dell’Olio. Ieri il Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa ha consegnato la bandiera delle Città dell’Olio alla Presidente della CCIAA di Bari Luciana Di Bisceglie nel corso della cerimonia che si è svolta nella Sala Giunta dell’ente barese a cui hanno preso parte Francesco Paolicelli Presidente IV Commissione Sviluppo Economico Regione Puglia, Luciana Di Bisceglie Presidente CCIAA di Bari, Catia Giannoccaro Coordinatrice Città dell’Olio della provincia di Bari, Cesareo Troia Vicepresidente e Coordinatore regionale Città dell'Olio della Puglia, Michele Sonnessa Presidente nazionale delle Città dell'Olio e Vanni Sansonetti Segretario del Coordinamento Città dell'Olio della Puglia che ha coordinato l’evento.“La CCIAA di Bari è l’undicesimo ente camerale che entra a far pate della nostra rete. Siamo particolarmente grati alla Presidente Luciana Di Bisceglie che aderendo alla nostra rete, ha dimostrato di condividerne i valori legati alla civiltà olivicola: identità, cultura e territorio. Adesioni come questa dimostrano che, da oltre 30 anni, il nostro è un progetto credibile. All’interno della nostra Associazione le amministrazioni comunali e il mondo delle imprese, rappresentato dalle CCIAA, sono riuscite a cooperare insieme con l’obiettivo comune di sostenere l’olivicoltura di qualità e premiare lo sforzo di migliaia di piccoli produttori, investire sull’oleoturismo e sulla formazione degli operatori della filiera olivicola ma anche della ristorazione e dell’accoglienza, nonchè a lottare contro l’abbandono e tutelare il paesaggio olivicolo” ha dichiarato il Presidente delle Città dell’Olio Michele Sonnessa.“Abbiamo fatto la cosa giusta e in coerenza con le nostre politiche e azioni di valorizzazione e certificazione delle eccellenze agroalimentari delle terre di Bari e Bat, nell’interesse delle imprese e dei consumatori”, ha commentato la presidente della Camera di Commercio di Bari, Luciana Di Bisceglie, ricevendo la bandiera. “I processi di qualità che coinvolgono direttamente la Camera di Commercio di Bari, la Dop in primis, concorrono non solo a garantire la qualità intrinseca dei prodotti, ma anche a fare leva sulla riconoscibilità del territorio e sulle sue tipicità. Il territorio di competenza della Camera di Commercio di Bari ha un peso rilevante nella produzione dell’olio d’oliva, sia in termini di aziende che di addetti: oltre 6100 imprese e più di 8.100 dipendenti. Ottimi numeri, dunque, per un prodotto-cartolina del territorio di produzione, delle sue peculiarità naturali, climatiche ed ambientali, storiche e culturali”.L’Associazione nazionale Città dell’Olio riunisce gli oltre 500 Comuni, le Province, le Camere di Commercio, i GAL e i Parchi a vocazione olivicola. Da 30 anni è impegnata nella promozione e valorizzazione della cultura dell’olivo e dell’olio di oliva di qualità, è in prima linea nella tutela del paesaggio olivicolo e si occupa di diffondere i valori delle Comunità dell’Olio tra innovazione e tradizione.