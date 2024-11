Bari, appuntamento al Country Devur Club con Gianluigi Lembo e la sua Anema e Core Band

BARI - Bari si prepara a vivere una serata di pura magia con l’arrivo di Gianluigi Lembo e la sua Anema e Core Band al Country Devur Club, un evento imperdibile che trasformerà il raffinato locale barese nella storica atmosfera della celebre Taverna di Capri. L’appuntamento è fissato per oggi, venerdì 22 novembre, a partire dalle ore 21, con una serata che promette di mescolare musica, intrattenimento e cucina d’eccellenza. Per chi non potrà esserci questa sera, c’è già una nuova data da segnare: il 14 dicembre.

UN VIAGGIO TRA MUSICA, TRADIZIONE E CHARME

La serata “Anema e Core” porta in Puglia tutto il calore e la vivacità della tradizione caprese, rendendo omaggio ai 30 anni della storica Taverna di Capri, un luogo che ha accolto celebrità da tutto il mondo e che ha reso famosa la movida partenopea. Al timone c’è Gianluigi Lembo, erede del carisma e del talento del padre Guido Lembo, l’uomo che ha dato vita al leggendario format musicale che combina canzoni napoletane, hit della musica italiana e brani internazionali. Il pubblico barese potrà così scatenarsi, cantare e ballare al ritmo di tamburelli e tovaglioli agitati in aria, in un’atmosfera di autentico divertimento.

LA CENA SPETTACOLO: UNA SINERGIA DI GUSTO E MUSICA

La serata non si limiterà alla musica, ma offrirà anche una cena spettacolo che coniuga la tradizione culinaria pugliese con un tocco di raffinatezza contemporanea. Il menu, curato nei minimi dettagli, sarà un viaggio sensoriale che si sposa perfettamente con l’ambiente esclusivo del Country Devur Club, un luogo che sprigiona eleganza e charme in ogni dettaglio.

COLLABORAZIONI DI PRESTIGIO

A rendere possibile l’evento è la collaborazione con Inside Emotions Event, mentre il supporto di Stefano Brescia Hair & Beauty Salon e Celeste Caldarulo Beauty Wellness aggiunge un ulteriore tocco di stile a una serata che si preannuncia memorabile.

UN EVENTO DA NON PERDERE

Se siete in cerca di un’esperienza unica che combina intrattenimento, musica dal vivo e alta cucina, non potete mancare a questa serata straordinaria. Gianluigi Lembo e la sua band sapranno conquistare il pubblico barese, regalando emozioni e momenti di puro divertimento. L’appuntamento è al Country Devur Club, in Strada Santa Caterina 18/G, per una notte che promette di essere indimenticabile.