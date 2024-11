Trasporti, Ferrante: collegamento aeroporto Salento strategico, da tavolo Mit impulso per avvio lavori

ROMA - “Il tavolo che ho convocato al Mit sul collegamento tra la stazione di Brindisi e l’aeroporto del Salento dimostra quanto alta sia l’attenzione su quest’opera e quanto forte sia la volontà di realizzarla. Dopo il mio sopralluogo in Salento dello scorso settembre, si sono registrati il parere favorevole della commissione VIA del Mase e la tanto attesa consegna dei lavori. L’obiettivo ora è quello di individuare le misure atte a garantire il celere avvio dei lavori per dotare finalmente il Salento, dopo oltre 30 anni di attesa, dello strategico collegamento ferroviario con l’aeroporto”. Lo dichiara il deputato e sottosegretario al Mit, Tullio Ferrante, che ieri ha convocato una riunione al Ministero per affrontare le problematiche che stanno interessando la realizzazione del collegamento ferroviario dell’Aeroporto del Salento con la stazione di Brindisi, alla quale hanno preso parte vertici di Rfi e le competenti strutture del Mit.“Siamo consapevoli delle aspettative che il territorio ripone su quest’opera - aggiunge - fondamentale per il suo sviluppo turistico, economico e sociale. In questo senso siamo determinati a realizzare quest’infrastruttura indispensabile per valorizzare l’offerta trasportistica e la mobilità intermodale nel territorio salentino. Riconvocherò il tavolo nelle prossime settimane al fine di svolgere un costante monitoraggio dell’iter di realizzazione dell’opera”, conclude Ferrante.