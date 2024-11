La 'Corsa di Miguel' fa tappa a Trinitapoli: incontro con le scuole per promuovere lo sport e la memoria storica

TRINITAPOLI - Lunedì 11 novembre 2024, il tour della "Corsa di Miguel, lo Sport è un Mappamondo" arriva a Trinitapoli, coinvolgendo gli studenti della provincia di Barletta-Andria-Trani in una serie di incontri dedicati ai valori dello sport e alla memoria. Il Sindaco di Trinitapoli, Francesco di Feo, l’assessore allo Sport, Giovanni Landriscina, e l’intera Amministrazione Comunale parteciperanno all’evento, che rappresenta un momento di crescita e riflessione per la comunità scolastica.L'iniziativa, organizzata in collaborazione con il CONI e l’Ufficio Scolastico Regionale pugliese, è parte di un progetto più ampio che mira a diffondere il valore dello sport nella vita quotidiana dei ragazzi, invitandoli a comprendere come lo sport possa rappresentare una forma di unione e di scoperta culturale, proprio come un "mappamondo". I seminari, guidati dal giornalista sportivo Valerio Piccione e dal Delegato provinciale del CONI, Antonio Rutigliano, saranno arricchiti dagli interventi del fiduciario locale del CONI, Giuseppe Acquafredda, e del referente regionale del progetto, Gianni Pistillo.La "Corsa di Miguel" prende il nome dal podista e poeta argentino Miguel Sanchez, una delle vittime della dittatura argentina degli anni '70. Il giovane, rapito l'8 gennaio 1978 da un commando paramilitare, è diventato simbolo della resistenza pacifica e della memoria dei desaparecidos, i quasi 30.000 argentini scomparsi sotto il regime militare. La corsa, nata nel gennaio 2000, rappresenta oggi un tributo non solo alla sua memoria ma anche all'importanza dei diritti umani.A Trinitapoli, la manifestazione si svilupperà in tre incontri distinti: due seminari si terranno presso l’Auditorium "Ninì Ungaro" dell’Istituto comprensivo "Padre Leone-Garibaldi-Don Milani" a partire dalle ore 9, mentre il terzo seminario, previsto per le 11:30, sarà dedicato agli alunni dell'Istituto Superiore "Scipione Staffa". Durante gli incontri, i ragazzi saranno guidati a riflettere sul potenziale dello sport come strumento di educazione, inclusione e consapevolezza storica.Il progetto "Lo Sport è un Mappamondo" offre ai giovani un’occasione preziosa per scoprire come lo sport possa intrecciarsi con temi sociali e storici, mostrando come una disciplina possa farsi portavoce di pace, libertà e resilienza, qualità incarnate proprio da Miguel Sanchez.