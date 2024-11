Stefania Girone eletta rappresentante del Gruppo Territoriale M5S di Bari

BARI - Il Gruppo Territoriale di Bari, riunitosi questa mattina in assemblea, ha eletto rappresentante territoriale Stefania Girone, ricercatrice e docente.A darne notizia il coordinatore regionale del M5S Leonardo Donno, il coordinatore provinciale del M5S di Bari Raimondo Innamorato, il parlamentare Gianmauro Dell’Olio, l’assessore Nicola Grasso, i consiglieri comunali Antonello Delle Fontane e Italo Carelli e i consiglieri municipali Francesco Mastrandrea, Chiara Riccardi e Giuseppe Bondanese.La rappresentante del gruppo, assieme al coordinatore provinciale e ai portavoce del territorio, si occuperà di attività, comunicazione e iniziative in tutti i municipi, così da consolidare la presenza sui territori, come voluto dal presidente Conte. L’obiettivo è ascoltare i cittadini, dando voce alle loro proposte. In ossequio al regolamento dei gruppi territoriali, la sua elezione, adesso, dovrà essere varata dal Comitato Territori Nazionale M5S che verificherà il possesso dei requisiti di eleggibilità.A Stefania Girone e al gruppo territoriale vanno gli auguri di buon lavoro e proficua attività.