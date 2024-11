La Fondazione Carnevale di Putignano invita le imprese locali a una nuova collaborazione

PUTIGNANO - La Fondazione Carnevale di Putignano ha diffuso una lettera d'invito rivolta agli imprenditori locali, con l’obiettivo di creare una rete solida e partecipata a sostegno del futuro del celebre Carnevale. La Fondazione, in sinergia con la nuova amministrazione comunale, sta pianificando un progetto di rinnovamento che punta a trasformare il Carnevale di Putignano in un vero motore di sviluppo culturale e turistico per l’intera città, estendendo i benefici della manifestazione lungo tutto l'anno.

Un appello agli imprenditori per una città più unita

“Gentili imprenditori,” si legge nella lettera firmata dal presidente Danilo Daresta, “Come forse saprete, la Fondazione del Carnevale di Putignano, insieme alla nuova amministrazione comunale, si sta impegnando per tracciare un percorso di rinnovamento per il Carnevale e per la nostra città.” Daresta richiama l’attenzione su come il Carnevale, evento secolare e tra i più antichi e prestigiosi in Europa, rappresenti un patrimonio culturale in grado di far crescere e valorizzare Putignano.

La Fondazione, durante i primi mesi di attività, ha riscontrato un interesse positivo e vivace da parte di diversi imprenditori locali, il che ha stimolato l’idea di un progetto ancora più ambizioso, capace di trasformare il Carnevale in una risorsa riconoscibile e distintiva per Putignano a livello locale, nazionale e internazionale. La visione della Fondazione va quindi oltre l’evento annuale, puntando a rendere il Carnevale e la lavorazione della cartapesta pilastri della città.

Sinergie per un futuro di sviluppo condiviso

Dalla lettera emerge anche la volontà di rispondere alla necessità delle imprese locali di “fare rete e creare sinergie.” In quest’ottica, la Fondazione propone alle imprese di diventare parte attiva del progetto, promuovendo incontri di brainstorming tra imprenditori, rappresentanti della Fondazione e dell’amministrazione per discutere idee, progetti e nuove collaborazioni.

Un progetto che guarda al futuro della città

La proposta mira a costruire un Carnevale che non sia solo una celebrazione annuale, ma un vero e proprio volano per lo sviluppo economico e turistico della città. “Vogliamo lavorare fianco a fianco,” scrive Daresta, “sviluppando un Carnevale che sia un motore di trasformazione per la nostra città e il nostro tessuto imprenditoriale, creando nuove reti commerciali e turistiche per una crescita condivisa e gentile.”

L'invito a un incontro per costruire insieme

La Fondazione si dice pronta a incontrare gli imprenditori per condividere la propria visione e discutere concretamente delle possibili modalità di collaborazione. L’obiettivo finale, sottolineato da Daresta, è trasformare Putignano in un luogo “sempre più vitale e riconoscibile, nel rispetto della nostra cultura, identità e tradizione.”

L’appello si conclude con l’augurio che questa iniziativa possa stimolare la partecipazione degli imprenditori locali, pronti a trasformare insieme alla Fondazione e all’amministrazione comunale il futuro di Putignano, rendendo il Carnevale un simbolo di unione e progresso.