La solidarietà protagonista: grande successo per la quinta edizione di 'Insieme per l’Oncologico'

BARI - La solidarietà si è fatta ancora una volta sentire con forza a Bari, dove la quinta edizione di “Insieme per l’Oncologico” ha raccolto consensi e partecipazione. L’evento, organizzato da Annamaria Baccaro e dalla Dott.ssa Cristina Maremonti, presidente del CIF Metropolitano Bari, in collaborazione con altre associazioni locali, si è svolto presso l’Auditorium della Guardia di Finanza. L’obiettivo? Sostenere i progetti in favore dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” di Bari, rafforzando l’impegno verso la ricerca e il miglioramento delle cure oncologiche.

Un momento per la speranza e la memoria

La serata, che ha visto una sala gremita, è stata ricca di emozioni. Prima dello spettacolo comico, hanno preso la parola i rappresentanti delle associazioni coinvolte e alcuni pazienti, offrendo testimonianze toccanti e momenti di riflessione.

L’iniziativa ha anche reso omaggio a Roberta Patruno, una cara amica degli organizzatori scomparsa prematuramente a causa di un tumore. La sua memoria continua a ispirare il lavoro degli organizzatori, che si impegnano a tenere viva la speranza per chi lotta contro questa malattia.

“La parola cancro fa ancora paura – ha dichiarato Cristina Maremonti – ma grazie al sostegno di sponsor e partecipanti, possiamo dare un contributo concreto alla ricerca e alla cura, mantenendo viva la speranza in chi vive la malattia”.

Sorrisi e leggerezza con il teatro comico

Quest’anno, il momento clou della serata è stato lo spettacolo comico “Mi Separo 1”, portato in scena dalla Compagnia Piccola Ribalta. Interpretata da Franco Spadaro, Simonetta Paolillo e Valentina Gadaleta, la pièce esplora con ironia le dinamiche della vita matrimoniale, regalando al pubblico un’occasione per ridere e riflettere. Lo spettacolo, che ha totalizzato oltre 350 repliche in quattro anni, si è confermato una scelta vincente per coniugare intrattenimento e solidarietà.

Un ringraziamento alla comunità

L’evento non sarebbe stato possibile senza il prezioso supporto della Legione Allievi della Guardia di Finanza di Bari, che ha ospitato la manifestazione, e la generosità di sponsor e partecipanti.

I proventi raccolti saranno destinati a iniziative per migliorare il percorso di cura dei pazienti oncologici, con un focus particolare su ricerca e prevenzione.

Per chi volesse seguire da vicino l’impegno del CIF Metropolitano Bari e degli altri partner, le pagine social del CIF Provinciale Bari, del CIF Bitritto e dell’Istituto Tumori “Giovanni Paolo II” offrono aggiornamenti sulle attività realizzate dal 2019 a oggi.

Ancora una volta, la solidarietà ha dimostrato di essere un pilastro fondamentale per affrontare le sfide più difficili, offrendo un aiuto concreto e alimentando la speranza.