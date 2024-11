Laura Pausini lancia l'iniziativa 'Il mio palco, il tuo palco''

Laura Pausini dimostra ancora una volta il suo impegno e la sua generosità scegliendo di condividere il suo palco con artisti emergenti attraverso l’iniziativa "Il mio palco, il tuo palco". A pochi giorni dal debutto del World Winter Tour 2024, ultima leg della sua decima tournée mondiale che prenderà il via lunedì 4 novembre all'O2 Shepherd's Bush Empire di Londra, Laura Pausini sceglie di regalare a otto giovani promesse della musica italiana l’opportunità di esibirsi come opening dei suoi concerti in Italia. Ogni settimana la Pausini farà i suoi inviti tramite le storie IG taggando gli artisti che ha scelto.

I primi due artisti sono Ste, all’anagrafe Stephani Ojemba che, con il sound contemporaneo dove convivono soul e atmosfere partenopee, aprirà il concerto del 13 novembre al Palasele di Eboli, e Leonardo Lamacchia che, dopo la pubblicazione del suo ultimo singolo “Non sarà per sempre”, si esibirà davanti al pubblico del Palaflorio di Bari per le date previste il 15 e 16 novembre.