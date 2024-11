SOVRA Naturale: Fiera del vino naturale tra le Mura del Castello di Sannicandro di Bari

SANNICANDRO DI BARI - Dal 9 all'11 novembre, il castello normanno-svevo di Sannicandro di Bari diventa la cornice suggestiva di Sovra Naturale, la fiera dedicata al vino naturale che riunisce i più importanti produttori di tutta Europa. Questo evento unico offrirà agli amanti del vino e agli operatori del settore tre giorni di degustazioni, incontri, musica, conferenze e attività culturali, tutte incentrate sulla produzione artigianale e sostenibile del vino.

Un Programma Ricco di Degustazioni, Masterclass e Talk

La manifestazione si aprirà il 9 novembre alle ore 17, con un evento inaugurale che includerà degustazioni di vini, mercatini artigianali, musica dal vivo e performance. Gli ospiti potranno esplorare più di 500 etichette di vino naturale provenienti da Italia, Francia, Germania, Slovenia e Austria, oltre a una selezione speciale di produttori pugliesi come Archetipo. L’incontro tra vino e cibo sarà celebrato con assaggi di prodotti tipici locali e showcooking, arricchendo l’esperienza sensoriale dei partecipanti.

Tra le personalità attese, lo sloveno Marcel De Cocq, influencer e critico enologico, condurrà la masterclass "I feel Slovenia", mentre Giancarlo Moschetti, docente dell'Università di Palermo, terrà un intervento sull’importanza dei lieviti nella storia del vino italiano. Il talk sull'enoturismo vedrà la partecipazione di esperti come Valter Kramer e Lorenzo Macinanti, moderati da Giovanni Ventrella della FIS Bari.

Incontri con Artigiani del Gusto e Showcooking Esclusivi

L’evento si distingue anche per le attività speciali: una masterclass sul cioccolato tenuta da Francesco Urbano, noto cioccolatiere di Monopoli, mostrerà l’arte del temperaggio con degustazioni abbinate a vini dolci. Gli chef Antonio Bufi e Lucia Della Guardia terranno uno showcooking che esplorerà tecniche innovative per cucinare i funghi senza sprechi, trasformandoli in piatti gourmet.

Esperienze Culturali e Creative

Non mancheranno momenti culturali, con talk sulla fotografia e sostenibilità e la presentazione del libro "Mondo di vino" di Andrea Zigrossi. Gli amanti dell’arte potranno inoltre partecipare al Candel Lab, laboratorio di decorazione di candele artigianali, e a un workshop introduttivo sul mondo del tatuaggio, che prevede sessioni pratiche e discussioni su etica e creatività.

La serata si concluderà con una selezione musicale dal vivo e un deejay set, tra cui Napoli Segreta e Tommiboy, accompagnando i visitatori tra i mercatini della fiera fino alla chiusura a mezzanotte.

Un Omaggio alla Tradizione e alla Cultura del Vino Naturale

Domenica 10 novembre sarà interamente dedicata alla scoperta delle eccellenze europee del vino naturale, con degustazioni che includeranno anche oli EVO, salumi e formaggi artigianali. Alle 17, Marcel De Cocq guiderà i partecipanti in un viaggio enologico attraverso la Slovenia con la masterclass "I Feel Slovenia". La giornata si concluderà con una cena conviviale a cura di Milo cucina con brace, dove i partecipanti potranno dialogare direttamente con i produttori.

Lunedì 11 novembre chiuderà l’evento con un focus scientifico dedicato alla storia dei lieviti nel vino, tenuto dal professor Moschetti. Durante la giornata, i visitatori avranno ancora l’opportunità di degustare vini naturali rappresentativi delle pratiche biodinamiche e biologiche, con una selezione speciale dedicata ai vini macerati della cantina Radikon.

Info e Biglietti

L’accesso alla fiera è gratuito, mentre i biglietti per le singole attività e masterclass sono disponibili sul sito ufficiale dell’evento sovranaturale.it. Sovra Naturale è promosso dalla Presidenza del Consiglio della Regione Puglia e patrocinato dal Comune di Sannicandro di Bari, con il supporto di numerosi sponsor locali.

Non perdere questo appuntamento unico per vivere un’esperienza autentica e immergerti nella cultura del vino naturale!