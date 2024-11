Lecce, al cineporto le proiezioni del 'CineClub Universitario'

LECCE - Partendo dall’assioma che i grandi registi del passato continuano a influenzare il cinema contemporaneo, il cineforum del "CineClub Universitario" di Lecce propone una serie di proiezioni di pellicole che hanno fatto la storia del cinema. - Partendo dall’assioma che i grandi registi del passato continuano a influenzare il cinema contemporaneo, il cineforum del "CineClub Universitario" di Lecce propone una serie di proiezioni di pellicole che hanno fatto la storia del cinema.





La rassegna, che prende il nome di "Storia del Cinema: Starter Pack 24", è organizzata in collaborazione con il Dipartimento di Beni Culturali di UniSalento e "Apulia Film Commission", parallelamente agli insegnamenti di Storia del Cinema e Filosofia del Cinema, tenuti dal prof. Luca Bandirali.





Le proiezioni, i dibattiti e le altre iniziative del "CineClub" sono ospitate dal Cineporto di Lecce. In particolare, film sono proposti (a ingresso libero) nelle giornate di martedì, dalle ore 17. Non solo proiezioni, comunque, ma anche fotografia e serialità televisiva, nell’intento di favorire la creazione di nuovi pubblici, mettendo insieme appassionati, associazioni, imprese, istituzioni e università.





Il "CineClub" è presieduto dalla dottoressa Alessia De Blasi, giovane operatrice culturale salentina: trentatré anni, da molto tempo attiva nel campo dell’organizzazione, promozione e gestione di eventi, legati soprattutto al mondo del cinema. Nel 2023, ha conseguito, con lode e massimo dei voti, la Laurea Magistrale in "Progettazione e Gestione dei Sistemi Produttivi Audiovisivi e Performativi"; attualmente, si sta occupando di produzione e consumo dei media audiovisivi, tecnologie digitali per la produzione audiovisiva, musiche per il cinema e la televisione, critica cinematografica e cultura visuale.