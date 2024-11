Serie C: Monopoli in dieci resiste, finisce 0-0 contro la Casertana

FRANCESCO LOIACONO - Nella quattordicesima giornata del girone C di Serie C, il Monopoli conquista un pareggio a reti inviolate contro la Casertana al “Pinto”. Nonostante un’espulsione che ha lasciato la squadra in inferiorità numerica per buona parte della partita, i biancoverdi sono riusciti a mantenere il risultato, ottenendo il secondo pareggio consecutivo.

Primo Tempo: occasioni per entrambe le squadre

La partita inizia con un Monopoli propositivo: al 10’, Carretta va vicino al gol e al 19’ Bruschi sfiora il vantaggio. La Casertana risponde al 30’ con Matese, che colpisce di testa senza però centrare la porta, e poco dopo con Yabrè al 31’, che non riesce a concretizzare una buona occasione. Al 38’, un episodio chiave cambia il volto del match: Viteritti del Monopoli viene espulso per un fallo su Proia, lasciando i pugliesi in dieci uomini. Nonostante ciò, al 42’ Damian prova a sbloccare il risultato su punizione, ma la sua conclusione è imprecisa.

Secondo tempo: Monopoli resiste, la Casertana spreca

Nella ripresa, il Monopoli cerca di resistere agli attacchi avversari e si rende pericoloso con Carretta al 15’, che però sbaglia da posizione favorevole. La Casertana aumenta la pressione: al 29’ Bulevardi manca il gol di sinistro per un soffio, mentre al 41’ Gatti sfiora il vantaggio. Un minuto dopo, Yeboah va a un passo dal gol decisivo per i padroni di casa, ma senza successo. In pieno recupero, al 94’, Valenti tenta una conclusione da fuori area ma non riesce a centrare la porta, sancendo lo 0-0 finale.

Classifica

Con questo pareggio, il Monopoli mantiene il terzo posto in classifica a quota 24 punti, mentre la Casertana resta quattordicesima con 14 punti.