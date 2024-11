Lecce, evento gratuito 'Aziende, territorio e sostenibilità' presso Sellalab Lecce

LECCE - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: giovedì 14 novembre si terrà l'evento gratuito "Aziende, territorio e sostenibilità" alle 18.00 presso Sellalab Lecce. - Proseguono gli eventi nella città di Lecce: giovedì 14 novembre si terrà l'evento gratuito "Aziende, territorio e sostenibilità" alle 18.00 presso Sellalab Lecce.





In un contesto globale sempre più orientato verso la sostenibilità e la responsabilità sociale, le aziende sono chiamate a monitorare e misurare il proprio impatto sul territorio in cui operano.​





Si farà un focus sull’adattamento al riscaldamento globale e sulle azioni da intraprendere per far fronte agli impatti di questi cambiamenti con Arianna Acierno, Communication Officer dell’Istituto per la resilienza climatica del Centro Euro Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici.​





Si scopriranno alcuni modi concreti per preparare e adeguare la propria azienda ai cambiamenti in atto con Federico De Maglie, CEO di SPC Engineering che proporrà un approfondimento su alcune delle più sofisticate tecniche di monitoraggio, misurazione e modellazione.





Questa l'agenda dell'incontro:

- 18.00 Benvenuto Sellalab

- 18.10 Saluti e intro Geom. Luigi Ratano Presidente Collegio dei Geom. di Lecce

- 18.20 Arianna Acierno CMCC – Adattarsi al clima che cambia, presentazione del progetto Adaptation AGORA

- 18.40 Federico De Maglie SPC Engineering – misurare l’impatto della propria azienda e adeguarsi al futuro

- 19.00 Q&A e saluti finali

- 19.15 – 20.00 Rinfresco e networking





Info e iscrizioni a questo link: https://sellalab.com/eventi-community/14-11-2024-aziende-territorio-e-sostenibilita/