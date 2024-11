Costa presenta le crociere 'Costa Voyages Special Edition' tra terre e cieli d'Africa

GENOVA – Costa Crociere presenta le crociere "Costa Voyages Special Edition" di Costa Smeralda, due itinerari unici che porteranno gli ospiti alla scoperta dell’Africa, con un programma dedicato di esperienze, a bordo come a terra. – Costa Crociere presenta le crociere "Costa Voyages Special Edition" di Costa Smeralda, due itinerari unici che porteranno gli ospiti alla scoperta dell’Africa, con un programma dedicato di esperienze, a bordo come a terra.





La prima crociera parte da Genova il 15 novembre 2024 ed arriva a Dubai il 21 dicembre 2024, mentre la seconda farà il percorso inverso, partendo da Dubai il 1° marzo 2025 e facendo ritorno a Genova il 7 aprile 2025. Nel corso dei 36 giorni di viaggio, Costa Smeralda circumnavigherà l’Africa occidentale, visitando la Namibia (Walvis Bay) e il Sud Africa (Città del Capo e Port Elizabeth), oltre alle isole Canarie (Santa Cruz de Tenerife), Mauritius e Oman (Muscat).





Ulteriori dettagli su itinerari e partenze disponibili su www.costacrociere.it e nelle agenzie di viaggio.





Programmi Healthy by Technogym®





Per la prima volta, con le esclusive crociere "Costa Voyages Special Edition", Costa proporrà degli speciali percorsi "healthy" in partnership con Technogym®, che consentiranno agli ospiti di combinare al meglio allenamento e vacanza.

Il programma, incluso nel prezzo della crociera, offre un check up settimanale con attrezzature per il fitness all'avanguardia di Technogym®, per monitorare i risultati ottenuti; accesso a lezioni tenute da istruttori Technogym®; partecipazione a seminari su benessere e longevità organizzati con il supporto di Technogym®; utilizzo della Technogym App per sessioni di allenamento individuale durante il viaggio. Per chi desidera un'esperienza ancora più completa, è possibile acquistare il pacchetto aggiuntivo "Premium Health", che include l'assistenza di un personal trainer e un piano di esercizi personalizzato creato con Technogym®; regali esclusivi; consulenze sui trattamenti migliori presso la Spa Solemio; menù "healthy" elaborati insieme agli specialisti nell’ambito della nutrizione di Technogym®, disponibili al Ristorante Arlecchino.





Le Sea Destinations: mare di stelle





La grande novità Costa sono le "Sea Destinations", destinazioni inedite da scoprire a bordo della nave, durante la navigazione, che si affiancano alle destinazioni di terra, visitabili durante le soste in porto. Per le "Costa Voyages Special Edition" Costa ha pensato a due Sea Destinations dedicate all’osservazione delle stelle, mentre la nave raggiunge il buio più profondo dell’Oceano Atlantico e dell’Oceano Indiano. Il comandante introdurrà questa straordinaria esperienza, che farà ammirare i pianeti e le costellazioni da un punto di vista unico.





Le "Land Destinations": gli imperdibili overland





Le esperienze a terra offerte da Costa renderanno indimenticabili le tappe delle crociere "Costa Voyages Special Edition". Questi tour esclusivi si estenderanno su più giorni, con il rientro degli ospiti sulla nave al successivo porto di scalo.

Ad esempio, gli ospiti di Costa Smeralda avranno l'opportunità di vivere un’esperienza di tre giorni sulla Garden Route, la più famosa strada panoramica del continente africano, che unisce Port Elizabeth a Cape Town, tra spiagge paradisiache, lagune variopinte e foreste. Un safari di tre giorni porterà alla scoperta del cuore selvaggio dell'Africa del Sud sotto la guida dei ranger, sulle orme dei "Big Five", i cinque grandi animali della savana africana (leone, leopardo, rinoceronte, elefante africano, bufalo africano), con pernotto in una suite dotata di tutti i comfort.

Gli ospiti di Costa Smeralda potranno anche trascorrere due giorni immersi nei 7.500 ettari della Lalibela Game Reserve, esplorando le pianure africane all'alba e al tramonto. Oppure partire per un tour di tre giorni nel deserto della Namibia, godendosi l’avventura tra le dune rosse del deserto, da esplorare all’alba in 4x4, e il lusso di un campo safari in stile anni ’20.





Costa Voyages: un viaggio, mille esperienze





Oltre a questo programma esclusivo, le crociere "Special Edition" di Costa Smeralda proporranno le stesse esperienze che contraddistinguono le "Costa Voyages", il nuovo modo di vivere le crociere lunghe disponibile solo con Costa.

A bordo gli ospiti potranno gustare i dessert creati in esclusiva per le crociere Costa Voyages dai Pastry Chefs di Costa Crociere, in collaborazione con il Maestro Iginio Massari. Nei ristoranti principali, durante tre diverse cene eleganti, verrà servito un nuovo menù inedito, incluso in tariffa, ideato dai tre grandi chef di fama mondiale che firmano l’eccellenza gastronomica a bordo delle navi Costa: Bruno Barbieri, Hélène Darroze e Ángel León. Per chi desidera una full immersion nelle creazioni di questi tre chef c’è il Ristorante Archipelago. Se a mezzanotte viene voglia di uno spuntino, c’è il Banquet Night Party, un buffet accompagnato da incredibili sculture di ghiaccio, scolpite dai maestri ice carver, e live dj set. Le Costa Voyages offrono inoltre l’occasione di brindare con il comandante, a cena, per coronare la crociera con un momento memorabile.

A bordo non ci si annoia mai, con le lezioni di ballo tenute dai Dancing Maestro e i laboratori di Art&Craft. I più curiosi avranno la possibilità di partecipare al tour guidato "Behind the Scene" per scoprire tutti i segreti della nave. Per gli amanti del glamour, Costa proporrà tre serate eleganti in crociera. La prima è una Serata di Gala, in cui poter ballare con gli ufficiali di bordo; la seconda è la Fashion Night, una sfilata in cui saranno protagonisti gli ospiti, che si sfideranno sul red carpet in una gara all’ultima moda; la terza è la Glamour Night, una competizione di ballo, tra tango, walzer, rumba e cha-cha-cha, in cui mettere a frutto le lezioni tenute dai maestri di bordo durante il giorno.

Per gli appassionati di musica, le crociere Costa Voyages offrono un'esperienza unica: uno show realizzato in collaborazione con la prestigiosa rivista Rolling Stone. Questo spettacolo è un vero e proprio viaggio nella storia del rock, che parte dagli anni '50 fino ai giorni nostri, combinando esibizioni dal vivo e storytelling. Il vero protagonista della serata è il pubblico, che decide la scaletta del concerto attraverso i suoi voti, scegliendo le canzoni da far suonare alla band sul palco.

Inoltre, gli esperti di Canon coinvolgeranno gli ospiti in appuntamenti dedicati alla fotografia, in cui spiegheranno come scattare ricordi indimenticabili delle proprie vacanze (non disponibile nelle "Costa Voyages Special Edition").