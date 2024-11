Maltempo in Sicilia: inondazioni e soccorsi tra Siracusa e Catania

La Sicilia è stata colpita ieri, martedì 12 novembre, da un violento temporale che ha causato gravi disagi in diverse città. Tombini divelti, traffico paralizzato e più di 80 interventi di soccorso sono solo alcune delle conseguenze di questa ondata di maltempo.

Emergenza a Siracusa

A Siracusa e nei comuni limitrofi, la situazione è stata particolarmente critica. Il Centro operativo comunale è stato attivato per coordinare gli interventi di volontari e tecnici. Nel quartiere Borgata di Siracusa, circa dieci persone sono state evacuate dalle loro abitazioni per ragioni di sicurezza. Le immagini dalla città mostrano strade sommerse, auto in panne e squadre di soccorso impegnate nel recupero dei veicoli bloccati.

Catania e l’esondazione del torrente Babbo

Nel catanese, il maltempo ha provocato una situazione di emergenza nel borgo marinaro di Torre Archirafi, a Riposto. Il torrente Babbo ha esondato, riversando grandi quantità d’acqua sulle auto e sulle strade circostanti. I Vigili del Fuoco sono intervenuti per rimuovere acqua e fango, cercando di contenere i danni per residenti e negozianti.

Disagi e soccorsi nel territorio di Catania

L'intera provincia di Catania ha subito forti allagamenti, con gravi disagi soprattutto nella viabilità. Ad Acireale, i vigili del fuoco sono intervenuti per salvare alcuni residenti disabili rimasti bloccati in un appartamento a piano terra invaso dall’acqua. A Giarre, le autorità hanno assistito automobilisti intrappolati sull’autostrada A18, bloccata dalle intense precipitazioni.