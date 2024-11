Lecce, giovedì 7 novembre il regista Paolo Sorrentino al Multisala Massimo per la proiezione del film 'Parthenope'

LECCE - Giovedì, 7 novembre, il regista Paolo Sorrentino sarà a Lecce al Multisala Massimo per salutare il Pubblico alla fine della proiezione del suo ultimo film "Parthenope" alle ore 19.00. - Giovedì, 7 novembre, il regista Paolo Sorrentino sarà a Lecce al Multisala Massimo per salutare il Pubblico alla fine della proiezione del suo ultimo film "Parthenope" alle ore 19.00.





Paolo Sorrentino è vincitore di un Oscar, un Golden Globe, quattro European Film Awards, un Premio BAFTA, otto David di Donatello e otto Nastri d'argento. Nel 2014 il suo film "La grande bellezza" vince sia l'Oscar al miglior film in lingua straniera, sia il Golden Globe per il miglior film straniero





Il film Parthenope è la seconda celebrazione di Paolo Sorrentino a Napoli, la sua città, dopo È stata la mano di Dio. La protagonista Parthenope, interpretata in un eccellente esordio da Celeste Dalla Porta e negli ultimi anni di vita da una splendida Stefania Sandrelli , è l’incarnazione di Napoli stessa: "Triste e fragile, determinata e svogliata, viva e sola" come dice alla fine del film. Come ha scritto il critico del Guardian Peter Bradshaw, una macchina da presa nelle mani di Sorrentino è sempre affascinante, "intriguing" e ogni sua opera è sempre un’esperienza visiva di alto livello. Lecce si appresta ad accogliere il grande regista con un sold out già da giorni a confermare che il Pubblico è sempre presente agli appuntamenti culturali.