Lecce, inaugurato il bar sociale 'Alimenta' della Rete Sale della Terra

ph_Flavio Massari

LECCE - Un debutto col botto per il bar sociale Alimenta, progetto della Rete di Economia civile Sale della Terra nel quartiere San Pio a Lecce: dalle ore 10 di sabato 9 novembre il bar ha aperto ufficialmente le porte, dopo oltre un mese di formazione che ha consentito ai dieci aspiranti baristi con disabilità, seguiti da tre tutor, di diventare gestori a tutti gli effetti del bar, dalla preparazione di caffè e cappuccini, al servizio in sala, alla gestione delle forniture e della cassa, alla manutenzione degli spazi.Una giornata carica di emozioni positive ed energia per Arianna, Marco A., Marco B., Mattia, Fabrizio, Matilda, Lara, Gabriele, Davide e Marika, che, seguiti dalla pedagogista Marcella Buttazzo, dalla psicologa Federica Valente e dall’educatore Davide Di Pede, insieme alla responsabile del nodo Salento della Rete Sale della Terra, Federica Lupo, hanno accolto instancabilmente più di quattrocento persone nel corso di tutta la mattinata fino al primo pomeriggio, un fiume umano che si è riversato nel bar per fare gli auguri al progetto e per provare i buonissimi caffè e cappuccini preparati dalle mani ormai esperte dei baristi di Alimenta, affiancati dai tutor e da molti genitori e volontari che hanno contribuito alla riuscita della giornata.Il bar è stato inaugurato con il classico taglio del nastro da parte di Marco Briganti, 54 anni, il barista più “anziano” del gruppo, visibilmente emozionato; subito dopo la proiezione di un video prodotto da Antonio Leo, che ha presentato uno per uno i baristi raccontando la fase della formazione. La mattinata è stata rallegrata anche dalla “musica randagia” de I Fanfarroni, con una performance che ha coinvolto tutti e fatto scatenare anche i baristi!Parole cariche di commozione e lacrime e un ringraziamento da parte della Sindaca di Lecce Adriana Poli Bortone, in carica da 4 mesi dopo l’amministrazione di Carlo Salvemini, anch’egli presente all’evento: “è la cosa più bella che mi sia capitata in questi quattro mesi perché avete avuto una bellissima sensibilità, avete fatto tutto da soli, noi non c’entriamo nulla”. La sindaca ha ringraziato anche l’Assessore Andrea Guido, presente al taglio del nastro, il quale ha sottolineato come il cuore e la passione siano il motore del bar, “adesso sta a noi portare avanti questa iniziativa lodevole, dobbiamo impegnarci e i prossimi appuntamenti devono essere fatti qui”.Emozionata anche Federica Lupo, nell’esprimere la felicità per “l’inizio di un percorso costruito con pazienza e che speriamo essere lungo. Come Sale della Terra crediamo molto in questo tipo di azione, fare welfare nei luoghi di vita reale”.Presente anche il Garante della disabilità del Comune di Lecce, Piergiorgio Provenzano, entusiasta del progetto: “questa attività deve essere un monito per tutti, le persone con disabilità devono uscire dalle case e entrare nel tessuto sociale, devono lavorare, devono pagare le tasse, devo essere soggetti attivi della società, ringrazio chi si è dedicato e i ragazzi che danno questo splendido esempio”.Intervenuto per un saluto anche il Direttore di Sale della Terra Francesco Giangregorio, anche lui visibilmente emozionato per l’avvenuta rinascita di Alimenta attraverso “un’azione incredibile portata avanti da persone straordinarie come i tutor e Federica Lupo, all’interno di Palazzina Basaglia”, una palazzina di tre piani pensata per favorire l'autonomia lavorativa, relazionale, abitativa, sociale, affettiva delle persone con vulnerabilità.D’obbligo il ringraziamento a INCAS Caffè, torrefazione di Benevento, alla presenza di Simona Donatiello, titolare dell’azienda, per aver creduto nel progetto e aver offerto la formazione e aver donato le polo che i baristi hanno indossato durante il servizio.Come ha raccontato Marcella Buttazzo, felice per l’avvio di questo grande sogno, “i ragazzi hanno lavorato per oltre un mese sulla formazione insieme agli operatori, ma ora il destino del progetto è nelle mani della cittadinanza”, che ci si augura possa essere sempre numerosa come nella mattinata di sabato: sarà solo grazie alla presenza e al supporto dei leccesi che il progetto potrà andare avanti e assicurare un futuro ai 10 baristi.Il Bar sociale Alimenta è aperto dal lunedì al sabato, dalle 7:30 alle 12:30 in via Egidio Reale 61/A, Lecce.