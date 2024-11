I luoghi del FAI: molta Puglia nella classifica delle bellezze da tutelare

LECCE - Ogni angolo d’Italia custodisce un patrimonio di inestimabile valore che merita di essere conosciuto e, soprattutto, protetto. Questo è l’obiettivo del FAI, il Fondo per l'Ambiente Italiano, che da anni promuove il progetto "I Luoghi del Cuore". Si tratta di una campagna di sensibilizzazione che consente a tutti di votare per i luoghi italiani a cui sono più affezionati, contribuendo così alla loro tutela e valorizzazione.Dal nord al sud della penisola, ci sono centinaia di luoghi: antichi borghi, siti archeologici, parchi naturali, edifici storici e piccoli gioielli spesso poco conosciuti. Grazie al supporto di chi ama questi luoghi, ogni anno il FAI raccoglie i voti degli italiani per identificare i siti da proteggere e restaurare. Il meccanismo di finanziamento per il restauro e la conservazione è strettamente legato ai risultati del voto. Questo consente di riportare alla luce luoghi che altrimenti rimarrebbero in condizioni precarie o, in alcuni casi, abbandonati.La campagna di voto per l’edizione 2025 è attiva fino al 10 aprile, mentre i risultati verranno resi pubblici a giugno. Questo lungo periodo di votazione permette di coinvolgere non solo i cittadini italiani, ma anche gli appassionati d’arte e cultura di tutto il mondo. Votare è semplice e gratuito: basta visitare il sito ufficiale del FAI e scegliere il proprio “Luogo del Cuore” tra le numerose opzioni disponibili.La classifica attuale mette in luce un crescente interesse per la Puglia: ben cinque siti pugliesi sono entrati tra i primi venticinque luoghi del cuore. Si distinguono Villa del Cavalier Valletta a San Pietro Vernotico (in foto), ma anche il nord barese con Barletta, il Salento in più parti con Sannicola, Gallipoli e Matino. Questi luoghi, ricchi di storia e tradizioni, testimoniano l'affetto e l'orgoglio dei pugliesi per il loro territorio. La regione Puglia si conferma così una protagonista in questa gara di solidarietà culturale, mettendo in risalto la bellezza e la storia di una delle aree più affascinanti d’Italia.In un’epoca in cui l’arte, la cultura e la natura affrontano molte sfide, "I Luoghi del Cuore" rappresenta un’iniziativa fondamentale per preservare l’identità e la bellezza dei nostri territori. (F.A.)