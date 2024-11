Taranto, accolta la richiesta dell'amministrazione comunale: convocato tavolo istituzionale per l'appalto Multiservizi

TARANTO - La vertenza che riguarda il personale dell’appalto Multiservizi arriva al vaglio dei competenti organi regionali. Su apposita richiesta del sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, il presidente del Comitato Monitoraggio Sistema Economico Produttivo ed Aree di Crisi della Regione Puglia, Leo Caroli, ha convocato per il prossimo 28 novembre, alle ore 10.30, presso la sede di Lungomare Nazario Sauro, a Bari, un tavolo istituzionale per trattare la complessa vicenda che vede coinvolti numerosi lavoratori. All’incontro sono stati invitati lo stesso primo cittadino del capoluogo ionico, il commissario straordinario bonifiche per l’area di Taranto, prof. Vito Uricchio, e tutte le sigle sindacali che tutelano i dipendenti dell’appalto Multiservizi.La convocazione presso la Task Forze regionale per l’occupazione si registra a poco meno di un mese dall’incontro tenuto a Palazzo di Città dall’Amministrazione comunale con i sindacati e con una delegazione dei lavoratori. In quell’occasione, l’Ente civico, rappresentato dagli assessori Marcello Murgia, Cosimo Ciraci e dal consigliere Giuseppe Fiusco, nel ribadire il massimo impegno nel ricercare la soluzione migliore per tutte le parti comunicò di aver proceduto alla proroga fino al 31 dicembre 2024 del contratto per l’affidamento dei “Servizi Generali per la Fruibilità degli Spazi Urbani” e del contratto per l’affidamento dei “Servizi Generali per la Funzionalità degli Immobili Comunali”.Un provvedimento attraverso cui non solo è stata scongiurata l’interruzione dei rapporti di lavoro prevista per il 31 ottobre 2024, ma ha anche posto le basi per poter applicare un metodo meritocratico in grado di allineare gli stessi lavoratori dei cosiddetti Lotto 1 e Lotto 2. Adesso l’attenzione si sposta sull’attesa degli esiti del tavolo fissato per il prossimo 28 novembre in Regione, dove saranno presenti anche l’assessore comunale al Patrimonio del Comune di Taranto, Murgia, e tecnici comunali per valutare immediate soluzioni progettuali.