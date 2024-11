Lecce, Unisalento: lutto per la scomparsa del professor Vincenzo Camerino

LECCE - L'Università del Salento annuncia con profonda tristezza la scomparsa del professor Vincenzo Camerino, stimato docente di Storia e critica del cinema e di Semiologia del cinema. Figura di spicco nell'ambito accademico e culturale, il professor Camerino ha saputo incantare generazioni di studenti con la sua passione per la settima arte e l’acuta capacità critica. - L'Università del Salento annuncia con profonda tristezza la scomparsa del professor Vincenzo Camerino, stimato docente di Storia e critica del cinema e di Semiologia del cinema. Figura di spicco nell'ambito accademico e culturale, il professor Camerino ha saputo incantare generazioni di studenti con la sua passione per la settima arte e l’acuta capacità critica.





Nel corso della sua carriera, il professor Camerino ha lasciato un'impronta indelebile nel mondo degli studi cinematografici grazie a una produzione letteraria ricca e diversificata. Tra le sue opere più significative ricordiamo "Le vele incantate del cinema e l’elogio della malinconia", pubblicato nel gennaio 2015 per Musicaos Editore, e altri volumi come "Nelle utopie del Sud e del cinema", "I cristalli della regia", "La subalternità della politica, l’orgoglio della cultura, le assonanze del cinema", e "Le sensualità cinematografiche e le sospensioni delle passioni". La sua visione del futuro, una combinazione di incanto mentale e di stabilità tra tradizione e innovazione, si rifletteva nel possibile prosieguo della sua opera, "La bellezza e le piacevolezze oniriche, ovvero le divinità al femminile".





Il rettore dell'Università del Salento, Fabio Pollice, esprime il suo più sincero cordoglio: "La scomparsa del professor Camerino è una perdita per l’intero panorama culturale. La sua passione, la sua erudizione e la sua capacità di trasmettere il fascino del cinema resteranno per sempre nella memoria di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo. Siamo vicini alla famiglia in questo momento di dolore". L’Università del Salento si unisce al lutto della famiglia Camerino ringraziando il professore per l’inestimabile contributo che ha offerto negli anni.