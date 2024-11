'Giallo e Nero di Puglia', due giorni di mistero al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi

BRINDISI - È iniziato il conto alla rovescia per l’atteso gran finale di "Giallo e Nero di Puglia", il festival letterario organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il Comune di Brindisi. Due giorni, venerdì 29 e sabato 30 novembre al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, per un appuntamento rivolto agli appassionati del genere giallo-noir-thriller e non solo. L’ingresso è gratuito. Per la serata del 30 novembre, che avrà inizio alle ore 20.30, è richiesta la prenotazione sulla pagina - È iniziato il conto alla rovescia per l’atteso gran finale di "Giallo e Nero di Puglia", il festival letterario organizzato dalla Fondazione Nuovo Teatro Verdi con il Comune di Brindisi. Due giorni, venerdì 29 e sabato 30 novembre al Nuovo Teatro Verdi di Brindisi, per un appuntamento rivolto agli appassionati del genere giallo-noir-thriller e non solo. L’ingresso è gratuito. Per la serata del 30 novembre, che avrà inizio alle ore 20.30, è richiesta la prenotazione sulla pagina rebrand.ly/GialloNeroPuglia al fine di garantire la migliore accoglienza e assicurare una partecipazione ampia a un evento tanto atteso.





Si comincia il 29 novembre alle ore 9.30 e i protagonisti saranno i ragazzi delle scuole medie di Brindisi, coinvolti nella sezione Junior del concorso. Una giuria composta da 19 giovani lettori avrà il compito di decretare il miglior giallo per ragazzi del 2024. Le opere finaliste sono "Omicidio al Castello" di Fausto Vitaliano (Edizioni Piemme), "Alex e i cattivi pensieri" di Andrea Biscaro (Giunti Editore) e "Silvia Spider e il ragazzo scomparso" di Gabriella Genisi e Antonio Laudati (Edizioni Piemme). La matinée permetterà agli studenti di interagire direttamente con gli autori attraverso le domande e i segreti che si celano dietro la costruzione di una trama mozzafiato. L’obiettivo è accendere la passione per la lettura e stimolare la creatività dei giovani, portandoli a comprendere il valore dell’immaginazione e della narrazione.





La serata del 30 novembre, a partire dalle ore 20.30, sarà invece dedicata ai cinque finalisti della sezione editi del festival. Sul palcoscenico del Verdi le storie dei romanzi finalisti prenderanno vita attraverso le interviste agli autori della coordinatrice del festival, Regina Cesta, accompagnate dalle note della musica di Stefania Dipierro e Dario Skèpisi. Sarà un momento in cui parole e suoni si fonderanno per creare un’esperienza immersiva che terrà il pubblico con il fiato sospeso. In gara per il titolo di vincitore dell’edizione 2024 di "Giallo e Nero di Puglia" sono i seguenti romanzi: "La star" di Francesca Bertuzzi (Giunti Editore), "Il taglio freddo della luna" di Piera Carlomagno (Solferino Editore), "Abbaiare alla luna" di Valeria Corciolani (Indomitus Publishing), "È così che si muore" di Giuliano Pasini (Edizioni Piemme) e "L’ombra della solitudine" di Paolo Roversi (Marsilio). Partner della serata Cantine Risveglio. Ognuno dei romanzi disegna un viaggio unico nell’universo del mistero, con storie sapientemente costruite e personaggi indimenticabili che incarnano il meglio della narrativa noir contemporanea.





"Giallo e Nero di Puglia" si propone come un contrappunto necessario in un’epoca dominata dall’intrattenimento veloce e visivo: riporta la parola scritta al centro, esaltando la potenza delle storie e la loro capacità di trasformare chi le vive. La Fondazione Nuovo Teatro Verdi, attraverso la creazione di uno spazio culturale, contribuisce a costruire un’esperienza capace di coinvolgere e spingere la comunità a riscoprire il piacere del pensiero critico e della narrazione condivisa. Un festival che non si accontenta di essere solo un evento, ma si fa portavoce di un'idea: la lettura non è un passatempo, ma un viaggio che sorprende, ispira e lascia tracce profonde.