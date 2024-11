Leverano, militare di 24 anni muore in incidente stradale

TREPUZZI - Nicolò Cavalera, 24enne originario di Leverano e militare dell’Esercito, ha perso la vita in un drammatico incidente avvenuto sulla provinciale che collega Campi Salentina a Trepuzzi, nel leccese. Il giovane era alla guida di una Mercedes Classe A quando, per cause ancora in corso di accertamento, il veicolo è uscito di strada, finendo contro un ulivo nella campagna circostante.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Veglie, che hanno lavorato per liberare il corpo del ragazzo intrappolato nell’abitacolo. I sanitari del 118 hanno tentato inutilmente di rianimarlo.

Nicolò prestava servizio nel Nord Italia e si trovava in Salento per una licenza. La sua morte ha lasciato un profondo dolore nella comunità di Leverano e tra i suoi colleghi militari.