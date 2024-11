Liceo Palumbo Brindisi, creatività e Intelligenza Artificiale al centro del dibattito con l'ingegnere Luca Miacola

BRINDISI - Giovedì 21 novembre 2024, il Liceo Palumbo di Brindisi ha ospitato un evento dedicato al tema "Creatività e Intelligenza Artificiale", con la partecipazione dell'Ing. Luca Miacola, esperto del settore e fondatore dell'azienda Snasto, nota per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale applicati all'ottimizzazione dei processi aziendali. - Giovedì 21 novembre 2024, il Liceo Palumbo di Brindisi ha ospitato un evento dedicato al tema "Creatività e Intelligenza Artificiale", con la partecipazione dell'Ing. Luca Miacola, esperto del settore e fondatore dell'azienda Snasto, nota per lo sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale applicati all'ottimizzazione dei processi aziendali.





L'incontro, organizzato grazie alla collaborazione con Inner Wheel Brindisi Porta D’Oriente e Marta Vellotti di MV & NEWPARTNERS S.R.L.S, è stato introdotto dalla Presidente, Dott.ssa Roberta Miceli Cavino, e arricchito dai saluti istituzionali della Dott.ssa Serena Oliva, Dirigente Scolastico del Liceo Palumbo





Il cuore del dibattito





Durante l'intervento, l'Ing. Miacola, introdotto dal giornalista Vincenzo Sparviero, ha mostrato come l'intelligenza artificiale non solo rappresenti uno strumento di innovazione tecnologica, ma possa anche amplificare la creatività umana in contesti imprenditoriali e culturali. Attraverso esempi pratici e applicazioni sviluppate dalla sua azienda, ha spiegato come le nuove tecnologie siano in grado di trasformare idee in progetti concreti, migliorare l’efficienza e massimizzare i risultati aziendali.

L’incontro ha coinvolto attivamente gli studenti, invitandoli a riflettere sul loro ruolo nel futuro dell'innovazione e sull'importanza di combinare competenze tecniche e visione creativa. "Voi siete la generazione che definirà il futuro della tecnologia. L’intelligenza artificiale non è qui per sostituirci, ma per amplificare le nostre capacità" ha affermato l'Ing. Miacola.

L’evento ha rappresentato un’occasione unica per gli studenti di confrontarsi con uno scenario innovativo e in continua evoluzione, sottolineando l'importanza di formazione e curiosità per affrontare le sfide del domani.