Località 'Sabbione': il Comune di Taranto dà il via alla rimozione di rifiuti e imbarcazioni abbandonate

TARANTO - Un'area di pregio paesaggistico-naturalistico è stata sequestrata dalla guardia costiera in località 'Sabbione' a Taranto nel 2023 per occupazione abusiva dell’area demaniale marittima.A seguito del decreto di sequestro e di richiesta di ripristino dell’area, dopo numerosi illeciti ambientali tra cui il deposito incontrollato di rifiuti (come il materiale edilizio di risulta), in continuità con il piano di rigenerazione ambientale perseguito dall'Amministrazione guidata dal sindaco Rinaldo Melucci, oggi la Direzione Ambiente ha dato avvio alle attività di rimozione delle imbarcazioni e dei rifiuti ivi insistenti congiuntamente a Kyma Ambiente e Direzione Ambiente.Una grande sinergia tra le istituzioni, Guardia Costiera e Polizia Locale, che oggi hanno dato un grande segnale di legalità propedeutico alle attività di dissequestro dell’area.