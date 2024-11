Lorenzo Dipas torna con nuova musica

Palle” è il titolo del nuovo singolo di Lorenzo Dipas (Alti Records/Believe Music) e arriva dopo la pubblicazione del precedente ‘Art Cafè’. Il brano è un’ammissione di colpa, in un mondo dove bisogna essere performanti, brillanti e coraggiosi (con le palle), in realtà la cosa più coraggiosa che si possa fare è ammettere di non averle (le palle). Nella vita ad ogni età ci si può sentire deboli, sbagliati, ancora non a fuoco o semplicemente paralizzati e questa non è per forza una cosa di cui vergognarsi: ammettere di non avere né il coraggio né le palle, in realtà è avere le palle di ammetterlo!

Lorenzo Di Pasquale sono io, nasco nel ’90 e inizio a suonare a 16 anni. In gioventù ho suonato con tante band ma è nel 2017 che divento solista col nome di mia madre, Amelia.

Erano anni in cui ho suonato ovunque (in solo e con la band) coprendo tutto il centro Italia. Ho aperto concerti a Filippo Graziani, Sergio Caputo, Mirkoeilcane, Lorenzo Kruger, Marco Morandi, Giorgio Ciccarelli e ho fatto contest con buoni piazzamenti (Bologna Musica D’Autore, Premio Valentina Giovagnini, Cantautoriamo, Premio Pigro ecc.). Poi nel 2019 è uscito il mio primo disco, intitolato “Gli ultimi”.

Sono stati anni difficili e di pubblicazioni sperimentali ma finalmente nel 2024 ho trovato la luce in fondo al tunnel e ho scritto un nuovo disco che uscirà sotto il moniker di Lorenzo Dipas. Ho anche riscoperto da poco la mia passione per il disegno e per la fumettistica con cui comunico la mia nuova musica sui social.

Canali social artista:

Spotify: https://open.spotify.com/intl-it/artist/2m1UQKwboMQrr7vNII8ShP?si=ghWLWy1-TSy8Y_KcSFjcww

Instagram: https://www.instagram.com/lorenzodipas_/

Youtube: https://www.youtube.com/@LorenzoDipas