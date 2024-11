Emiliano in visita alla 'Gioiella' di Gioia del Colle: innovazione e sostenibilità per il settore caseario

GIOIA DEL COLLE - Questa mattina il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha visitato lo stabilimento “Gioiella” di Gioia del Colle, azienda leader nella produzione casearia e nota in particolare per la sua eccellenza nella realizzazione di burrate, con una capacità produttiva di ben 500.000 pezzi al giorno.

La visita ha messo in luce il ruolo chiave di “Gioiella” nel settore agroalimentare pugliese e la collaborazione con la Regione Puglia per sostenere l’innovazione tecnologica e la sostenibilità ambientale attraverso i finanziamenti del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), in attesa dell’accordo di programma con il Governo.

Dichiarazioni di Emiliano

Nel corso della visita, Emiliano ha sottolineato il valore storico e innovativo dell’azienda:

“Questa è un'azienda nata nel dopoguerra, che anche per episodi legati alla mia storia familiare, conoscevo da sempre. L’ho ritrovata molto innovata, grazie al contributo della Regione Puglia, dei fondi europei, dei fondi nazionali, ma soprattutto grazie al lavoro di una famiglia straordinaria, giunta alla terza generazione, che sta portando la mozzarella e la burrata pugliese nel terzo millennio senza comprometterne qualità, salubrità e gusto”.

Emiliano ha poi aggiunto:

“È fondamentale investire in tecnologie che riducano il consumo di energia elettrica e di acqua, come il riutilizzo delle acque di lavorazione. La Regione Puglia è pronta a finanziare questi interventi non solo per ‘Gioiella’, ma per tutto il settore caseario regionale”.

Un progetto da 25 Milioni di Euro

“Gioiella” ha in programma un investimento complessivo di 25 milioni di euro, che include:

Ampliamento degli stabilimenti produttivi .

. Recupero del 70% dell’acqua di processo mediante potabilizzazione.

mediante potabilizzazione. Adozione di energia fotovoltaica per ottimizzare la sostenibilità ambientale.

L’azienda, che impiega 530 dipendenti e si approvvigiona da circa 180 allevatori locali, punta a combinare tradizione e innovazione per mantenere la leadership nel settore caseario e contribuire allo sviluppo economico del territorio.

Un incontro con la comunità produttiva

Durante la visita, Emiliano ha incontrato Filippo Capurso e Andrea Brandonisio, rappresentanti della proprietà di “Gioiella”, oltre a dipendenti e allevatori locali. Questi incontri hanno sottolineato l’importanza della filiera casearia per l’economia pugliese, con un focus su progetti che favoriscano l’efficienza energetica, il rispetto per l’ambiente e il sostegno agli allevatori locali.

Il sostegno della Regione al settore caseario

Emiliano ha ribadito l’impegno della Regione Puglia per sostenere l’intero comparto caseario:

“Come Regione, siamo al lavoro con tutte le aziende del settore per promuovere l’innovazione, la sostenibilità e il benessere delle comunità agricole e produttive”.

La visita si inserisce in una più ampia strategia della Regione Puglia per valorizzare le eccellenze locali, sostenere l’agroindustria e promuovere un modello di sviluppo basato su innovazione, sostenibilità e inclusione sociale.