Lucio Corsi annuncia l'uscita di 'Tu sei il mattino': il cantautore è fra i protagonisti della serie tv 'Vita da Carlo'

MILANO - Lucio Corsi annuncia il nuovo singolo "Tu sei il mattino", in uscita in radio e in digitale martedì 12 novembre 2024 per SUGAR e ora disponibile in Pre-Save.

Scritto da Lucio Corsi e prodotto da Lucio Corsi, Tommaso Ottomano e Antonio Cooper Cupertino, "Tu sei il mattino” è il ricordo dolce e sognante del primo amore dal punto di vista di chi, ormai cresciuto, si ritrova a pensare al passato con malinconia. I versi svelano la consapevolezza cristallina di chi sa di aver vissuto un sentimento puro e confortante, specialmente in un’età in cui tutto va veloce, prima che i sogni lascino spazio alla disillusione.

““Tu sei il mattino” è una canzone d’amore, non perché narra la storia di una prima volta, ma perché cerca di raccontare i cambiamenti, la crescita, il tempo che passa inarrestabile, che tira da una parte come la corrente di un fiume. In questo brano ho cercato di rivivere alcuni ricordi della mia infanzia, alcuni sono veri, alcuni fanno parte invece di quella mia fanciullezza reinventata, ispirata e mischiata a storie di altre persone. Il tema della prima esperienza d’amore è raccontato con gli occhi e i pensieri di una persona cresciuta e cambiata rispetto a quell’esatto momento. Questo si può banalmente notare dall’accezione positiva data alla mattina. La mattina è come il minestrone, si apprezza crescendo. Questo è quanto, non resta nient’altro da fare che suonarla.”

Lucio Corsi è fra i protagonisti di “Vita da Carlo - Terza Stagione” la serie televisiva di e con Carlo Verdone, disponibile in esclusiva su Paramount+ dal 16 novembre e presentata in anteprima alla 19esima Festa del Cinema di Roma -, in cui questo nuovo singolo avrà un ruolo molto particolare.

Cantautore toscano, Lucio riesce a rendere armonioso il rock d’autore e le sonorità folk insieme, trasformando le sue atmosfere surreali in poesia e legando un mondo a tratti grottesco ad una struttura musicalmente ricchissima.