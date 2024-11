E' online il video di "Il giorno giusto" il nuovo singolo di Luisa Corna

MILANO - Fuori il video di "Il giorno giusto" il nuovo singolo di Luisa Corna con cui torna sulla scena musicale, disponibile in radio e su tutte le piattaforme digitali (RB Music / The Orchard).

Il brano cattura l’essenza di un amore perduto, intrecciando nostalgia e desiderio di libertà in una melodia che cresce di intensità, creando un’atmosfera unica e coinvolgente. Il video, girato a Porto Ercole / Feniglia, è diretto da Nicholas Baldini, direttore della fotografia Ernico Valotti.

Oltre a essere l’interprete, Luisa Corna ha partecipato attivamente alla stesura del testo, collaborando con Riccardo Brizi e Lorenzo Cilembrini, meglio conosciuto come Il Cile, dando vita a una ballata intensa, carica di emozioni e profondità, che riflette la lotta interiore di chi, nonostante il dolore, fatica a lasciar andare i ricordi di un amore vissuto intensamente. Riccardo Brizi e Il Cile, noti per la loro scrittura diretta e sincera, hanno saputo tradurre in musica sentimenti universali di perdita e speranza, rendendo "Il giorno giusto" un inno alla resilienza e alla bellezza del passato.

"Il giorno giusto" è un viaggio musicale che esplora le complessità dell'amore e della separazione, e offre una connessione emotiva profonda, perfetta per chi cerca conforto e riflessione attraverso la musica. La sensibilità interpretativa di Luisa Corna arricchisce ulteriormente il brano, rendendo le parole ancora più poetiche e toccanti.