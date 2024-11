Maldarizzi Automotive tra i Migliori Ambienti di Lavoro in Italia: confermato il riconoscimento “Italy’s Best Employers 2025”

BARI - Maldarizzi Automotive si riconferma nel 2025 tra le aziende italiane con i migliori ambienti di lavoro, ricevendo ancora una volta il prestigioso riconoscimento “Italy’s Best Employer” per il suo impegno nell’offrire un contesto lavorativo di qualità. Già premiata lo scorso anno, l’azienda si distingue per l’eccellenza nel settore Automotive, Aeronautico e Difesa, ed è l'unico dealer italiano a essere presente nella classifica che include le 450 migliori realtà italiane con oltre 250 dipendenti.

Pubblicata su Corriere.it, la classifica è stata redatta in collaborazione con Statista, piattaforma di analisi leader nella raccolta di dati economici, che ha valutato aziende su fattori come innovazione, collaborazione e leadership inclusiva. Maldarizzi Automotive ha ottenuto un punteggio di 8,05, superando persino diverse multinazionali.

Un modello di crescita e innovazione dal Sud Italia

“Maldarizzi Automotive racconta una storia – lunga 45 anni ormai – di valore, crescita e innovazione”, ha dichiarato il Cavaliere del Lavoro Francesco Maldarizzi. “Siamo orgogliosi di essere un esempio di lavoro ed economia positiva che arriva dal Sud Italia, ma con una portata che abbraccia l’intero Paese. Questo traguardo è il frutto di un impegno quotidiano che vede ciascun membro della squadra come parte fondamentale di questa storia di successo.”

Questo riconoscimento sottolinea il ruolo centrale che Maldarizzi Automotive svolge nello sviluppo del Sud Italia, contribuendo alla crescita economica e sociale di un territorio sempre più rilevante sul piano nazionale. La cultura aziendale promossa da Maldarizzi rappresenta un punto di riferimento per il settore, offrendo una visione di innovazione e inclusività che continua ad attrarre talenti e a fare dell’azienda un esempio di eccellenza nel panorama del lavoro in Italia.