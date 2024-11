Vespa Escape: il nuovo tour in moto per esplorare la Puglia

BARI - Nasce in Puglia Vespa Escape, un progetto innovativo per scoprire la regione in sella a una Vespa, che fonde il piacere del viaggio con la sostenibilità e l’autenticità locale. Creato da Pugliamare e supportato da ARET Pugliapromozione nell’ambito della misura "Nuovi prodotti turistici", Vespa Escape propone ai turisti esperienze indimenticabili per esplorare angoli nascosti e tradizioni locali, tutto con uno stile slow e sostenibile. “Il viaggio stesso diventa un’esperienza, permettendo di godere della bellezza della nostra terra fin dal primo chilometro”, spiega Giovanni Lofano, fondatore di Pugliamare.Per promuovere il progetto, Pugliamare offrirà quattro giornate di tour a un costo speciale il 16, 17, 23 e 30 novembre. Ogni tour si svolgerà su una Vespa di ultima generazione a basso impatto ambientale, per coniugare la mobilità sostenibile con la valorizzazione del territorio.Il progetto Vespa Escape propone tre itinerari tematici tra storia, tradizione e natura:1. Gusto e Tradizione Partendo da Polignano a Mare, i visitatori proseguiranno lungo la costa fino all'Abbazia di San Vito e Costa Ripagnola, per poi dirigersi verso le campagne di Conversano. Qui potranno scoprire il Castello Aragonese e partecipare alla preparazione della focaccia in un panificio storico. Il tour include anche una visita a Monopoli, con sosta in una masseria locale per apprendere l’arte casearia pugliese e assistere alla produzione della mozzarella. La giornata si conclude con una visita al laboratorio artistico di Peppino Campanella.2. Borghi e Grotte Dopo un giro panoramico di Polignano, i partecipanti percorreranno la costa verso Monopoli, con soste in calette storiche e oliveti secolari. A Monopoli, ci sarà una degustazione di olio presso un frantoio locale, seguita da una visita ai trulli di Alberobello e alla Grotte di Castellana. Immancabile l’assaggio del panino “Pasqualino”, tipico di Alberobello e simbolo della cucina locale.3. Tra Mare, Campagna e Trulli della Valle d’Itria Il tour inizia con una visita panoramica di Monopoli e prosegue verso il sito archeologico degli Scavi di Egnazia e il Parco Rupestre Lama d'Antico. Dopo un pic nic con prodotti agricoli a chilometro zero, i turisti visiteranno Cisternino e Locorotondo, con sosta al Salumificio Santoro prima di rientrare a Polignano per una cooking class di cucina pugliese tradizionale.“Ogni itinerario offre una full immersion nella cultura pugliese,” conclude Lofano, “e permette di entrare in contatto con i piccoli produttori, gli artigiani locali e i tesori nascosti della nostra regione.” Con Vespa Escape, Pugliamare punta a creare esperienze flessibili, offrendo ai visitatori la possibilità di scegliere tour giornalieri o distribuiti su più giorni, sempre nel rispetto del territorio e delle sue tradizioni.