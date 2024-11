Matrangola incontra il ministro Giuli: 'Gli ho ricordato l’unicità della cultura pugliese. Auspico un impegno sempre maggiore per la tutela e valorizzazione del nostro patrimonio'

BARI - Nella giornata di oggi, l’assessore alla Cultura della Regione Puglia Viviana Matrangola ha incontrato il ministro della Cultura Alessandro Giuli nel corso delle visite a Canosa di Puglia, presso il Teatro Comunale ‘Raffaele Lembo’, e a Barletta, a Palazzo Della Marra, dove è ospitata la Pinacoteca De Nittis.“Al ministro – ha dichiarato l’assessore Matrangola – ho ricordato che la Puglia custodisce un patrimonio artistico, culturale e paesaggistico unico, la cui ricchezza e varietà sono motivo di orgoglio non solo per la regione, ma per l’Italia intera. Un patrimonio che abbraccia tracce di un passato millenario, che rivivono nei nostri territori, attraverso i siti Unesco e nei musei, ma anche segni artistici della modernità e della contemporaneità che raccontano l’evoluzione di una comunità viva e autentica. Ci sono poi le nostre tradizioni, i saperi locali, i canti e le espressioni immateriali che sono l’anima della nostra cultura e fanno della Puglia una terra riconosciuta e amata in tutto il mondo”.“L’augurio che ho rivolto al ministro – ha proseguito Matrangola – è che anche lui possa conoscere e amare il nostro patrimonio come lo amiamo noi e come lo amano milioni di visitatori provenienti da ogni luogo, e che possa rafforzare il suo impegno e quello del governo per contribuire a una sempre più forte tutela e valorizzazione della cultura pugliese”.“In questa direzione - ha concluso Matrangola - ho raccontato al ministro che centinaia di manufatti provenienti da Taranto, Canosa e da tutta la Puglia sono oggi custoditi al British Museum di Londra e che sarebbe bello provare a riportarli a casa, sui nostri territori”.