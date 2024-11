Meloni: 'Orgogliosi di Fitto, la Puglia protagonista in Europa e nel mondo'

BARI – Durante la firma dell’Accordo per lo Sviluppo e la Coesione tra il governo italiano e la Regione Puglia, la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha reso un tributo sentito al ministro Raffaele Fitto, elogiandone il lavoro e annunciando il suo imminente passaggio a un incarico di spicco a livello europeo.

“Un orgoglio per l’Italia e per la Puglia”

“Sono orgogliosissima del lavoro che ha fatto come ministro e di quello che farà ora. Particolarmente deve essere orgogliosa la Puglia, che oggi esprime il vicepresidente esecutivo dell’Europa intera”, ha dichiarato Meloni, evidenziando come Fitto, con le sue competenze e il suo impegno, rappresenti un vanto per il Paese intero.

La premier ha spiegato che questa occasione pubblica rappresenta probabilmente l’ultimo evento istituzionale per Fitto come ministro, dato che entro due giorni presenterà le dimissioni per assumere il prestigioso ruolo di vicepresidente esecutivo della Commissione Europea. “Un incarico che ci deve rendere orgogliosi come italiani, con un portafoglio estremamente importante e competenze strategiche per territori come questo”, ha sottolineato Meloni.

La Puglia al centro dell’attenzione internazionale

Meloni ha poi rivolto un pensiero speciale alla Puglia, ribadendo il ruolo chiave della regione nel contesto nazionale e internazionale. Ha ricordato come Bari sia stata scelta come sede per l’ultima ministeriale del G7 a presidenza italiana, dedicata alla Salute. “La Puglia è stata assoluta protagonista di un anno nel quale l’Italia è stata protagonista,” ha detto, sottolineando il contributo unico della regione nel dare lustro all’immagine del Paese nel mondo.

“Grazie alla Puglia”

La premier ha concluso con parole di apprezzamento per i pugliesi: “Se si investe sull’orgoglio, sulla dinamicità, sull’estro, sulla creatività, si possono fare cose grandissime”. Ha ricordato come i leader internazionali che hanno visitato la regione abbiano espresso ammirazione per ciò che hanno visto. “Questo non è merito mio, ma è stato merito dei pugliesi: della loro tradizione che è innovazione, della loro accoglienza, del loro orgoglio,” ha aggiunto Meloni. “Grazie alla Puglia, perché ha fatto fare una bellissima figura all’Italia.”