Mesagne, seminario dal titolo 'Lettere dal trauma: dal dolore alla rinascita! (curare le ferite dei bambini e degli adulti vittime di trauma'

MESAGNE (BR) - Si terrà giovedì 28 novembre, con inizio alle ore 9.00 presso l'auditorium del Castello di Mesagne, il seminario promosso dalla Soc. Coop. Soc. "Sostegno" onlus dal titolo: "Lettere dal trauma: dal dolore alla rinascita! (curare le ferite dei bambini e degli adulti vittime di trauma", docente di questo importante evento formativo sarà il noto psicoterapeuta Claudio Foti che, dopo la sua assoluzione definitiva nel processo sui presunti affidi illeciti in Val d'Enza noto come "caso Bibbiano", tornerà per la prima volta in Puglia.





"Siamo contentissimi – è il commento della Presidente della Sostegno, dott.ssa Paola Baldari – per questa ennesima esperienza che ci apre al territorio. Lavoriamo spesso con vittime di trauma, siano essi minori o mamme, crediamo moltissimo nella formazione dei nostri operatori, da qui i nostri momento di formazione e confronto".





Il seminario gode del patrocinio del Movimento per l’Infanzia, dell’ordine regionale delle psicologhe e psicologi, della Provincia di Brindisi e del Croas Puglia per il quale ordine professionale sarà presente il suo presidente regionale, dott.ssa Filomena Matera. Il seminario, coordinato dal dott. Roberto Schifone, vicepresidente nazionale del Movimento per l’Infanzia e Direttore della "Sostegno", sarà introdotto dalla pedagogista/coordinatrice della Sostegno, dott.ssa Ilaria Mottola. Il Croas Puglia riconosce 6 crediti formativi e 2 deontologici. Pochi i posti disponibili, iscrizione online su www.coopsostegno.it (info: 3451278494).