'Metti una sera a Palazzo': nel centenario della morte di Armando Perotti, Cassano delle Murge si accende di storia e cultura

- Sabato 23 novembre Cassano delle Murge apre le porte del Palazzo Miani Perotti all’evento, "Metti una sera a Palazzo", per celebrare il centenario della morte di Armando Perotti. Poeta, giornalista e figura di spicco della cultura pugliese, Perotti rivive in un percorso culturale che intreccia teatro, musica e arte, rendendo omaggio non solo alla sua eredità intellettuale ma anche alla sua famiglia e al suo tempo.