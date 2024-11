Mondiali di Pizza a Paestum, in giuria il pugliese Luca Sabetta

- Che cos’è mai la pizza se non un modo distare al mondo, uno stato d’animo, un elemento che contribuisce a determinare un’identità e tante altre cose ancora?Insomma, ce n’è abbastanza per indire il Campionato Mondiale della Pizza, giunto ormai alla decima edizione. E dove poteva svolgersi se non in Campania dove la pizza è ammantata di semantica, di filosofia, di estetica: chi non ricorda Sofia Loren venderla di buon mattino nei vicoli della vecchia Napoli e Paolo Stoppa pensionato che la compra a credito ne “L’oro di Napoli”?I Mondiali di Pizza Doc World Championship avranno luogo a Paestum dal 13 al 15 Novembre (organizzazione dell’Accademia Nazionale Pizza Doc, presidente Antonio Giaccoli) e anche quest’anno in giuria ci sarà lo chef “delle uova”, il salentino Luca Sabetta.La sua presenza è stata fortemente voluta dall’Associazione Gusto Territoriale della Campania e dal suo presidente, Antimo Migliaccio.Dopo le ottime performance all’ultimo Festival di Sanremo, dunque, Luca torna di nuovo sotto i riflettori per una manifestazione su scala planetaria.A Paestum infatti si sfideranno i migliori pizzaioli provenienti da ogni continente (la Pizza ormai è un food universale).“Ormai – osserva lo chef nel mood partenza - mi sento a casa ogni volta che vado in Campania, come se fossi stato adottato dai tanti amici che ho conosciuto in tutti questi anni…”.A fare un pò di background si scopre che nell’edizione 2023 i concorrenti giunti da tutto il mondo sono stati più di 500. Provenienti da oltre 30 Paesi fra cui Argentina, Brasile, Perù, Centro America, Emirati Arabi, Algeria, ma soprattutto da tutta l’Europa e da ogni Regione d’Italia.La kermesse di Paestum, bisogna sottolinearlo, è ormai diventata un solido punto di riferimento per il mondo della migliore Pizza italiana. Fra tradizione e innovazione e infinite contaminazioni.