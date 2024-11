Orsara ringrazia per i Fucacoste: 'Successo di tutta la Capitanata'

ORSARA DI PUGLIA – “Anche quest’anno, Fucacoste e cocce priatorje si è confermato come l’evento popolare per la commemorazione dei defunti più imponente e partecipato d’Italia. È stato fatto un lavoro enorme e, ancora una volta, un paese di 2400 abitanti è riuscito ad accogliere senza incidenti e in piena sicurezza migliaia e migliaia di persone, impossibile sapere quante di preciso. L’edizione 2024 ha avuto un successo clamoroso. Siamo orgogliosi e felici di questo”. È Mario Simonelli, sindaco di Orsara di Puglia, a esprimere tutta la soddisfazione dell’Amministrazione comunale per la qualità e la quantità di partecipazione ed entusiasmo riscontrati anche quest’anno dalla grande ricorrenza del 1° novembre orsarese, tra falò e zucche antropomorfe. Tanti i turisti stranieri - soprattutto da Francia, Canada e Stati Uniti – e poi visitatori da ogni parte della Puglia e d’Italia che hanno raggiunto Orsara in auto, con pullman organizzati e in camper.“Personalmente, e a nome di tutta la Giunta comunale, voglio rivolgere un ringraziamento per il lavoro svolto a tutti i dipendenti e consiglieri comunali, in particolare a Concetta Terlizzi, Francesca Zullo e Chirico Staffieri. Il mio e il nostro ringraziamento poi va agli steward e al personale della gestione dei flussi dei veicoli della Evolution Security coordinati da Costanzo Iuliani; al supporto della Protezione Civile “N.I.T.A.” di Nino Valenti; al Servizio sanitario e antincendio la “Prima vela” di Michele de Gregorio; al Supporto safety E.R.A.-Faeto, presidente Giovanni Corlito. Grazie inoltre al Supporto safety “Prima Vela” del responsabile Gianfranco Capone; e per la Fornitura Sala Coc e drone ad E.R.A. provinciale Foggia, mentre per il coordinamento un grazie va ad Antonio di Biccari della E.R.A. Orsara. Se tutto è si è svolto senza particolari problemi il nostro ringraziamento va rivolto naturalmente ai carabinieri dalla stazione di Orsara, coordinati dal brigadiere capo Vincenzo Pizza, con la preziosa collaborazione di altre Stazioni Carabinieri del Comando Compagnia di Foggia. Un ringraziamento ai vigili di Orsara e a quelli che ci sono stati mandati in supporto dai comuni di Castelluccio Valmaggiore, Panni, Castelluccio dei Sauri, Roseto Valfortore, Corato e Ariano Irpino”.“Per la parte artistica (gruppi musicali, residenza artistica, attività culturali) Patrizio De Michele, la soc. coop Wild Cult e Holladura. Grazie anche a Smile per laboratorio e via delle zucche e alle ragazze e ai ragazzi del progetto regionale Galattica.Un ringraziamento di cuore alla Coop sociale San Michele per il supporto logistico all’evento, a Ortovolante e Mariangela Poppa per la fornitura dei fiori. Un lavoro egregio è stato fatto dalla Tecneco che dopo poche ore ha ristabilito la pulizia all’interno del paese. Un grazie a tutta la Pro Loco, alla guida turistica Leonarda Poppa e alle ragazze e ai ragazzi dell’Infopoint. Il nostro ringraziamento a don Danilo Zoila e alla Confraternita Santa Maria delle Grazie detta dei morti. Ancora il nostro grazie all’associazione Avis nelle persone di Aldo Frisoli, Maria Neve Impari e Clara Trivisano; all’associazione I Lumi della ragione, alla banda “Santa Cecilia” di Orsara di Puglia, alla cantina “Il Tuccanese”. Un grazie di cuore a Peppe Zullo che ci ha concesso l’area parcheggio di Villa Jamele per poter allocare centinaia di auto. Un ringraziamento a tutte le cittadine e ai cittadini di Orsara di Puglia. Grazie infinite alle tante persone non-orsaresi che ci hanno dato una mano”.