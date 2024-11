Mondiali Sup in Florida: quattro talenti tarantini rappresenteranno l'Italia

TARANTO - Quattro promettenti atleti tarantini sono stati selezionati dalla Federazione Italiana Canoa Kayak per rappresentare l’Italia ai Campionati Mondiali di SUP (Stand Up Paddling) che si terranno a Sarasota, Florida, USA, dal 19 al 24 novembre.Per celebrare questo prestigioso traguardo, motivo di orgoglio per la comunità tarantina, il team azzurro, insieme al presidente e allenatore del Club, Mario Tagarelli, nella giornata di lunedì è stato ricevuto a Palazzo di Città dall'Amministrazione Comunale rappresentata dal vicesindaco e assessore allo Sport, Gianni Azzarro, dal consigliere comunale Valerio Papa e dal presidente di Kyma Ambiente, Giampiero Mancarelli, che nel corso di una suggestiva cerimonia hanno inteso formulare ai giovanissimi atleti un caloroso “in bocca al lupo” e consegnare loro (e alla più giovane componente del Club, Mariarita Sibilla, di soli 10 anni) delle beneauguranti medaglie ricordo.Il team, composto da Sveva Sabato (15 anni), Pernisco Mattero (15 anni), Claudia Postiglione (16 anni, già campionessa mondiale junior, ha conquistato due medaglie d'oro ai mondiali di Pattaya, Thailandia, l'anno scorso) e Riccardo Postiglione (18 anni), è affiliato al prestigioso Club SUP Academy Taranto ASD, situato nella baia di Lido Gandoli. Questi giovani atleti hanno superato con successo le prove di qualificazione del campionato SUP Federcanoa 2024 e hanno già avuto l'opportunità di competere agli europei tenutisi a Szeged, Ungheria, lo scorso giugno.La partenza del team è prevista per la giornata di domani, 14 novembre, dall’aeroporto di Bari Palese per Fiumicino, da dove gli atleti si imbarcheranno sul volo per Miami, Florida. Si segnala che la competizione mondiale vedrà la partecipazione di oltre 500 atleti provenienti da 52 paesi, pronti a sfidarsi nelle tre specialità della disciplina: sprint (100 metri), technical race (850 metri) e long distance (10 chilometri).A tutto il team italiano, i migliori auguri per un mondiale ricco di successi.