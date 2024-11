Pranzo da record sul ponte di Polignano a Mare con operatori turistici da tutto il mondo

POLIGNANO A MARE – Polignano a Mare ha ospitato oggi un evento unico: un pranzo da record allestito sul celebre ponte di Lama Monachile, che ha visto protagonisti operatori turistici provenienti da ogni angolo del mondo. L'iniziativa, nata per promuovere la destinazione e far conoscere le eccellenze enogastronomiche pugliesi, ha trasformato il ponte in una spettacolare tavolata con vista sul mare.

Eccellenze pugliesi in primo piano

I partecipanti hanno avuto l’opportunità di assaporare la cucina tipica locale, dai prodotti artigianali ai piatti più rappresentativi del territorio. Tra le prelibatezze, protagonisti sono stati i gelati artigianali e il celebre “Caffè Speciale” di Mario Campanella Super Mago del Gelo, un vero simbolo della tradizione di Polignano.

L’evento è stato reso possibile grazie alla collaborazione dei ristoratori locali, che hanno unito le forze per garantire una straordinaria esperienza gastronomica e accoglienza. Grazie a questa sinergia, Polignano a Mare ha regalato ai presenti un assaggio della sua ospitalità e della qualità che la contraddistingue come meta turistica internazionale.

Un'iniziativa per il turismo e la cultura pugliese

L’evento ha rappresentato un’occasione per mostrare a tour operator, agenti e professionisti del settore turistico la bellezza e l’unicità di Polignano, tra paesaggi mozzafiato e tradizioni culinarie che arricchiscono l’offerta pugliese. Un successo che proietta la cittadina nel panorama globale, rafforzando la sua immagine come meta d’eccellenza.

I presenti hanno espresso entusiasmo per l’organizzazione e per la qualità della cucina, riconoscendo in Polignano a Mare una perla del Mediterraneo.