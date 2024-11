Monopoli, albero crolla sulla Ss16: paura nella notte

MONOPOLI - Notte movimentata sulla SS16 a Monopoli, dove un grosso pino è crollato intorno alle ore 3:00. L’improvviso cedimento dell’albero ha causato il tamponamento di due auto nel tentativo di evitare l’ostacolo. Fortunatamente, non si registrano feriti, ma l’incidente ha generato momenti di panico per gli automobilisti in transito.

Vigili del Fuoco al lavoro fino all’alba

Sul posto sono intervenuti immediatamente i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato fino alle prime luci dell’alba per rimuovere il grosso tronco dalla carreggiata e mettere in sicurezza l’area. La circolazione è stata interrotta per alcune ore e il traffico deviato su percorsi alternativi.