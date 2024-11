Bari, iniziativa per il contrasto alla violenza di genere: martedì 19 novembre al Centro Sociale Polivalente Anziani

BARI - Martedì 19 novembre, alle ore 17, si terrà a Bari, presso la sede del Centro Sociale Polivalente Anziani del Comune di Bari, in via Dante, 104, un’importante iniziativa dedicata al contrasto della violenza di genere. L’evento è organizzato dalla cooperativa Gea, in vista della Giornata Internazionale contro la Violenza sulle Donne, che si celebra ogni anno il 25 novembre.L’incontro, pensato per sensibilizzare la comunità sul fenomeno della violenza di genere, vedrà la partecipazione dell’assessora Elisabetta Vaccarella, da sempre impegnata nelle politiche sociali e nell’inclusione.Durante l’evento, sarà presentata e attivata una cassetta postale pensata per raccogliere in forma anonima le denunce di violenza. Un’iniziativa concreta che mira a offrire uno strumento ulteriore per le donne che subiscono abusi, aiutandole a superare la paura di esporsi e garantendo un primo passo verso l’aiuto e il supporto.Con questa azione, la cooperativa Gea e il Comune di Bari ribadiscono l’importanza di lavorare insieme per creare una rete di protezione per le vittime di violenza. L’obiettivo è quello di sensibilizzare, ascoltare e, soprattutto, fornire strumenti utili per denunciare e affrontare situazioni di abuso in un ambiente sicuro e accogliente.