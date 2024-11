Nations League: Italia-Francia 1-3, azzurri secondi nel girone

Nazionale Italiana di Calcio fb

– Si chiude con una sconfitta il cammino dell’Italia nella fase a gironi della Nations League: gli azzurri vengono battuti 1-3 dalla Francia in un match che conferma la superiorità transalpina e il primo posto nel gruppo. Nonostante il risultato, entrambe le squadre erano già qualificate per i quarti di finale, con l’Italia che accede come seconda del girone.

I momenti decisivi del match

3’ – Francia in vantaggio (0-1)

Partenza sprint per i francesi, che trovano subito la rete grazie a Adrien Rabiot, abile a sfruttare un errore difensivo degli azzurri.

33’ – Autogol di Vicario (0-2)

Sfortunata deviazione del portiere italiano su un cross insidioso, che regala alla Francia il raddoppio.

35’ – Cambiaso accorcia (1-2)

Reazione immediata dell’Italia, che accorcia le distanze con Andrea Cambiaso, bravo a inserirsi in area e battere Maignan.

65’ – Rabiot firma la doppietta (1-3)

La Francia chiude i conti nella ripresa: Rabiot sigla la sua doppietta personale con un tiro preciso che non lascia scampo a Vicario.

La classifica e il prossimo turno

La Francia di Didier Deschamps chiude il girone al primo posto, dimostrando solidità e qualità nel gioco. L’Italia, pur con una prova di orgoglio a tratti, deve accontentarsi del secondo posto, ma il pass per i quarti era già stato conquistato prima di questa sfida.

I quarti di finale si preannunciano combattuti e vedranno le migliori otto nazionali europee sfidarsi per il titolo.